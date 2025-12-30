防「AI假醫師」衛福部要罰帳號申請者　藥界喊推醫療數位身分查驗

▲陳志明醫師頻道是假的。（圖／翻攝Youtube）

記者洪巧藍／台北報導

近期出現AI生成假醫師進行衛教宣傳引發爭議，衛福部醫事司今（30）日說明兩大措施，一為認定有無詐騙詐欺後回報數發部，盡快下架資料；至於個別法規問題，以AI醫師陳志明案件為例，已涉及違反《醫師法》將針對「申請帳號者」進行裁處。不過藥界認為，這已經非單一個案問題，衛福部應建立可即時查驗的醫療數位身分機制，跨部會應強化數位醫療詐騙治理。

近期YouTube頻道上有一位陳志明醫師的影片廣為流傳，主要是醫療衛教內容，聲稱北榮和台大醫院發現糖尿病致病元兇」，讓不少人以為信以為真。台大和北榮為此紛紛澄清，院內並沒有該位醫師，呼籲民眾務必提高警覺，千萬別受騙。

AI假冒不僅醫師，也有不少假冒藥師進行醫療宣傳、藥品推薦、詐騙活動、散佈錯誤資訊的情況。台灣社區藥學會理事長游佩雯表示，此類行為已非單一個案，而是顯示出醫療專業與醫療服務場域遭系統性濫用的結構性風險，不僅侵害專業人員與機構名譽，更對民眾健康安全與社會信任造成實質威脅。

「醫療AI詐騙不只是刑事問題，更是公共衛生、基層醫療安全與國家治理問題。」游佩雯指出，對民眾而言，這類詐騙可能導致錯誤用藥、延誤就醫、誤信假診所或假藥局管道，甚至造成直接的健康危害；對診所與藥局而言，這是對專業信譽與合法經營的嚴重侵害，許多第一線人員必須額外花費大量時間向民眾澄清「並非本院所、本藥局所為」，形成隱形但沉重的制度成本；對國家而言，若放任醫療專業身分與醫療場域持續被冒用，最終侵蝕的將是整體醫療體系的公信力。

衛福部次長林靜儀日前受訪表示，依《醫師法》沒有醫師執照不能稱為醫師，在Youtube頻道的「陳志明醫師」是虛擬的人，衛福部無法管理「虛擬人」問題，但可針對「誰做的」進行管理。

醫事司副司長劉玉菁今日受訪表示，打詐是政府重要事項，目前已經有數發部「網路詐騙通報查詢網」，民眾如果從不同管道察覺有詐騙問題，可在查詢網進行通報，數發部再分給主管機關判定是否有詐欺狀況，若確認為詐欺回報數發部，就會進行下架。

另一方面，非醫師不得宣稱為醫師，虛擬醫師也同樣受規範管理，就違反《醫師法》部分會朝向找出Youtube申請帳號者，由地方衛生局進行裁罰，亦會尋求Google台灣與臉書（Facebook）母公司Meta協助。

台灣社區藥學會嚴正呼籲政府相關部門，應正視 AI 與數位科技對醫療信任體系、診所與藥局運作所帶來的衝擊，提出4大訴求：

1、建立可即時查驗的醫療專業與醫療機構數位身分機制。除醫師、藥師個人執照外，亦應納入合法診所與藥局之官方驗證識別，讓平台與民眾能清楚辨識。

2、明確將「冒用醫療專業或醫療機構身分之 AI 造假行為」列為加重處罰之詐欺與危害公共安全行為。

3、大型平台對醫療相關帳號與廣告負起更高層級的主動治理責任，不得再以「事後下架」作為唯一回應。

4、應啟動跨部會「醫療詐騙防制專案」，將診所與藥局納入政策設計視角，避免第一線醫療場域成為制度漏洞下的被動承擔者。

游佩雯提醒，真正的醫師、藥師、診所、藥局及其他醫事機構，不會透過匿名帳號、私訊推銷、保證療效，或宣稱投資回報來進行醫療行為，任何醫療或用藥決策，皆應回到可查證、可負責的實體醫療體系。