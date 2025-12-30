ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

每3分48秒就1人罹癌！「肺癌」再居十大癌症之首

肺癌,肺。（圖／達志／示意圖）

▲肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

衛福部國健署公布最新「112年癌症登記報告」，肺癌已連續3年為新發生癌症人數的首位，大腸癌則排第2位。根據最新報告顯示，112年共有13萬8051人新診斷罹癌，罹癌人數增7758人，相當於每3分48秒就有一人罹癌，比前一年又快轉14秒。

依據最新112年癌症登記報告，新發生癌症人數為13萬8,051人，較111年增加7,758人，全癌症標準化發生率為每10萬人口331.3人，較111年增加8人。

112年全癌症發生年齡中位數為65歲，與111年相較延後1歲，各主要癌症發生年齡中位數，除了口腔癌、皮膚癌及子宮體癌延後1歲，其餘與111年相同。部分癌症發生年齡中位數較全癌症年齡中位數（65歲）早的癌別，口腔癌為60歲、子宮體癌及乳癌為57歲、甲狀腺癌為50歲。

十大癌症新發生人數男女合計依序為(1)肺癌(2)大腸癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)攝護腺癌(6)口腔癌(含口咽、下咽)(7)甲狀腺癌(8)皮膚癌(9)胃癌(10)子宮體癌，與111年相比，除了(8)皮膚癌(9)胃癌序位互換(111年胃癌第8名)，其餘排序與111年相同。

國健署監測研究及健康教育組技正黃莉婷指出，癌症初期多半沒有明顯症狀，容易被忽略，目前有五項癌症篩檢，包括「子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、胸部低劑量電腦斷層檢查」，透過定期篩檢，可協助早期發現、早期治療。

