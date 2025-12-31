愛挖鼻孔、擠痘痘慘了！6大行為「細菌直竄大腦」醫示警

▲臉上的「危險三角區」痘痘千萬別亂擠。（示意圖／pixabay）

日常中一個不經意的小動作，可能讓細菌直竄大腦，甚至引發嚴重感染。基隆長庚神經外科主治醫師陳品元點名「腦部感染常見6原因」，其中包括愛挖鼻孔、亂擠痘痘、牙科術後傷口照護不佳、耳鼻喉感染延誤治療等等，皆存在感染風險，提醒民眾務必留意。

陳品元醫師在粉專發文衛教，腦部感染是指細菌、病毒或其他病原體侵入腦部或腦膜所造成的發炎反應。大腦被堅固的顱骨和血腦屏障保護著，但當病原體突破這些防線，就可能引起腦膜炎、腦炎等嚴重感染。

其中，陳品元示警「經常挖鼻孔」是大忌，因鼻腔內布滿微血管與神經，通往大腦的距離很近，當用不乾淨的手指或尖銳物品挖鼻孔時，可能導致鼻黏膜破損、流鼻血，讓細菌有機可趁。再來，別亂擠「危險三角區」的痘痘，鼻子和嘴角連線形成的區域的血管直通大腦，若亂擠這區域的痘痘、粉刺，細菌恐順著血管逆行進入顱內，引發海綿竇血栓或腦膿瘍。

事實上，拔牙也存在感染風險。陳品元說明，口腔內有大量細菌，當進行拔牙、植牙、根管治療等牙科手術時，若傷口照護不當或本身免疫力較差，細菌可能進入血液循環到達大腦，特別是有心臟瓣膜問題或免疫力低下的患者，風險更高。

陳品元提醒，牙科手術後務必遵守醫師指示，按時服用抗生素、保持口腔清潔，避免用力漱口或吐口水，一旦出現持續發燒、劇烈頭痛或意識改變，應立即就醫。

陳品元接著說，當頭部受到撞擊、骨折或穿刺傷時，可能讓細菌直接進入顱內，因此車禍、跌倒或運動傷害釀成的開放性頭部外傷，應立即就醫清創和預防性使用抗生素；另外，中耳炎、鼻竇炎若未妥善治療，細菌可能向內擴散至腦部，特別是慢性中耳炎反覆發作、鼻竇炎持續超過3個月未改善，都要提高警覺。

最後，陳品元也提醒，免疫系統是身體對抗感染的防線，當免疫力下降時，腦部感染風險大增。因此他呼籲，血糖控制不佳的糖尿病患者、愛滋病患者、正在接受化療的癌症患者、長期使用類固醇或免疫抑制劑者都是高危險群，若有任何不適，請盡早尋求專業處置，不要自行解決。