母女3人得肺癌「都沒抽菸」　醫：直系親屬確診就應篩檢

▲母親跌倒意外發現肺癌，結果2女兒受檢也都確診，凸顯家族風險不容輕忽。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名年約80歲的女性因為跌倒外傷，接受電腦斷層檢查，意外發現肺部異常，後確診為早期肺癌並接受手術治療，而她罹癌也使家屬提高警覺，陸續接受篩檢，結果2名女兒也發現肺癌，所幸均為早期，和母親一樣還能手術，目前規律回診中。

恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒表示，該名80多歲患者意外確診早期肺腺癌，順利接受手術後，家屬提高警覺，2名女兒主動接受胸部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，其中一人首次檢查即發現極小毛玻璃樣結節，先行追蹤，但2年後複檢，發現病灶已成長至1.55公分左右，超過單純追蹤的安全界線，因此建議手術，術後病理證實為極早期肺腺癌。

至於另一名同為50多歲女兒，亦透過LDCT揪出癌前病變，同樣在早期即完成處置。這對姊妹均持續追蹤中。

陳右儒指出，母女3人都在無明顯症狀下發現病灶，治療皆以微創胸腔鏡手術為主，術後均得以維持原有生活作息，而這類案例亦凸顯，即使本人不抽菸、看似健康，只要直系親屬罹患肺癌，即應主動與醫師討論是否需要篩檢。

此外，陳右儒說，肺腺癌在不吸菸族群的比例逐年上升，不過隨政府推動LDCT篩檢，愈來愈多民眾在尚未出現症狀前即發現病灶，病例橫跨30至80歲，顯示肺癌風險不僅限於特定族群。

陳右儒指出，目前政府補助LDCT篩檢對象，包括具肺癌家族史者（男性45至74歲、女性40至74歲，且其父母、子女或兄弟姊妹曾確診），以及重度吸菸者（50至74歲吸菸史達20包-年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年）2類高風險族群，可依規定接受2年1次檢查，民眾應多加利用，才能早期發現，降低肺癌威脅。