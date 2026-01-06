美女醫激推！冬眠級「三明治蓋被法」超暖　第1步大家都忽略

▲「三明治蓋被法」美女醫師陳欣湄都這樣蓋。（示意圖／Unsplash）

記者李佳蓉／綜合報導

強烈大陸冷氣團南下，各地連日急凍，睡覺時被冷到睡不著？家醫科美女醫師陳欣湄分享源自日本的「三明治蓋被法」，透露自己就是靠著這招，在寒冬夜裡也能睡得暖呼呼。只要想像自己是份三明治，先以薄毛毯打底，第二層蓋上主要棉被存熱，最上層再蓋一條薄毛毯鎖熱、擋住冷空氣，怕冷的人今晚不妨試試。

睡覺時已經蓋了好多條棉被還是覺得冷，懷疑是自己身體太虛嗎？陳欣湄醫師在粉專發文衛教，只要調整棉被的蓋法就會暖多了！她接著說明日本「三明治蓋被法」概念：

第一層：先在床墊上鋪條薄毛毯，不要讓背部直接貼在冷冷的床墊上，這一步很多人都忽略。

第二層：蓋上主要棉被，不論是羽絨被、石墨烯被，一般冬被都可以，這一層作用是「存熱」。

第三層：最後在棉被外面再蓋一條薄毛毯，像在三明治外面多一片吐司，把中間的熱鎖住，讓冷空氣不容易鑽進來。

加層「外套」更鎖熱 太悶流汗恐著涼

陳欣湄補充，底下的毛毯能保護背部，不讓熱一直被床墊帶走；最上面的毛毯，則是擋住冷空氣，替棉被加一層「外套」。她指出，很多手腳冰冷、血液循環較差的人，改成上述的蓋法後，通常都覺得「同一件棉被，變得比較暖」。

不過，陳欣湄也提醒，保暖剛好就好，若半夜熱到一直流汗、睡得很悶，反而容易影響睡眠甚至著涼感冒，建議不需要蓋到那麼多層，或更換薄一點的被子。對於長輩、行動不便者而言，也要留意被子不要蓋太重、翻身更吃力。