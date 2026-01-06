醫點名「3關鍵部位」沒保暖　中風、心肌梗塞全來了

▲低溫急凍，頭、頸、腳部保暖不可少。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

低溫急凍，許多人穿得再厚仍抵擋不了一股股寒意爬上身。重症科醫師黃軒指出，漏掉頭、頸、腳這3個關鍵部位的保暖，身體會判定你在「受寒」，甚至會增加罹患心肌梗塞、中風的風險。他提醒，冬天保暖不是把身體包成一顆粽子，而是善用帽子、圍巾與襪子這「3暖王」，守護心臟與大腦健康。

黃軒醫師在粉專發文提到，頭、頸、腳會決定全身冷不冷，這是因為人體不是只靠皮膚「量溫度」，還有靠大腦、自律神經及血流回饋，來判斷身體冷不冷。而身體這3個部位有著血管密集、靠近重要神經或中樞的共通點，因此一感覺到冷，這個訊號就會被放大解讀。

漏掉這3部位保暖 血管收縮心臟累

黃軒進一步說明，當頭部降溫，大腦會誤以為核心溫度正在下滑，會造成全身血管立刻收縮、血壓上升，心臟被迫更用力地工作，這也是為何冬天清晨，中風與心肌梗塞的患者特別多。

接著是頸部，黃軒表示，此為自律神經的交通樞紐，因此一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡，可能引發心跳變快或不規則、血壓波動、頭暈、胸悶與心悸感增加。

黃軒解釋，最容易被忽略的「循環死角」就是腳，其離心臟最遠，本來就是血流回流最辛苦的地方，一旦腳冷，導致血管收縮、回流更差，體溫調節效率就會下降，這時身體會啟動保命模式，為了保住核心而犧牲末梢，結果導致全身更冷、血壓更高、心臟更累。

▲善用帽子、圍巾、襪子，比多穿一件外套還有用。（示意圖／記者屠惠剛攝）

比多穿一件更有效 善用3暖工具保命



黃軒提醒，天冷時使用帽子、圍巾與襪子，比多穿一件衣服還有用，因為它們作用不只是包肌肉，而是穩定神經和血流，才能讓大腦執行穩定的溫控判斷，是「用最小成本，換最大生理穩定」的策略。

黃軒也呼籲，寒冷刺激會顯著提升心血管事件的風險，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病、高齡者；寒冷會直接改變血壓、心跳、血管張力和血液黏稠度。因此，對於上述族群而言，保暖就是降低急性發作風險，若想要預防，不只是穿著厚重衣服，還有「3暖工具」一個都不能少。