流感增11重症、5死！疫情趨勢「反常」1月下半才進流行

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情「反常」進入1月仍未流行。疾病管制署今（6）日公布最新監測，上周流感新增11例重症、5例死亡；上周類流感就診8.2萬人次，疫情持平，最新評估到1月的下半月才會正式進入流行期，疾管署坦言「狀況較少見」，這與去年秋季有一波流感疫情相關，國內近期氣溫變化大，社區疫情傳播風險上升，提醒民眾注意。

依據疾管署監測資料顯示，2025年第53周（去年12月28日至今年1月3日）類流感門急診就診計82,161人次，與前一周持平；另上周（去年12月30日至今年1月5日）新增11例流感併發重症病例（1例H1N1、10例H3N2）及5例死亡（4例H3N2、1例A未分型）。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署最新預估，流感疫情恐遲至1月下半月才會正式進入流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳坦言，這樣子的狀況過往較為少見，推估與國內先前提早出現一波秋季流感疫情有關，「先上升又下降」，但預估農曆春節前後仍會達到一波高峰。

至於新冠疫情，疾管署表示國內目前處低點波動，2025年第53周新冠門急診就診計854人次，較前一周下降10.8%，主流變異株為NB.1.8.1；上周新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

疾管署統計，截至1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑；另新冠疫苗從1月1日起擴大全民接種，開放5日來已接種9131劑，累積接種約158.3萬人次。

疾管署提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，讓相聚更安心，保護自己及家人的健康。