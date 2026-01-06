男臉上黑痣變大「竟是基底細胞癌」　醫揭最常出現4部位

▲醫師提醒，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，要留意痣的變化。（圖／醫師提供）

記者趙于婷／台北報導

75歲的陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，因沒有明顯疼痛，就未特別留意，直到黑色斑塊變大，就醫做病理檢查才發現是「基底細胞癌」。醫師提醒，基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，高危險群包括「高齡者、長期從事戶外活動者、經常曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者」。

台北慈濟醫院皮膚科醫師廖澤源指出，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第8位，雖相較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，台灣每年約有3,600人新診斷為皮膚癌，而皮膚癌依細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等等，其中以基底細胞癌最為常見。

廖澤源指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。

值得注意的是，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口，若未加以留意，容易錯失治療的最佳時機。臨床上會先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，觀察疑似病灶的痣或斑點是否出現不對稱、顏色不均、直徑大於6mm、外觀不斷變化，包含隆起、變厚、破皮或反覆流血結痂等症狀，必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。

廖澤源提醒，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，平時應養成觀察皮膚變化的習慣，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心，日常生活中要落實防曬措施，如避免正中午長時間曝曬、外出時配戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害，一旦發現異常，應儘早尋求皮膚科醫師評估。