空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

▲▼持續腹痛、長時間慢性腹瀉 、血便、發燒、莫名原因貧血等5大警訊，就應該要特別注意。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲每天都喝含糖飲料超過10年者，罹患大腸癌風險翻倍。（示意圖／門諾醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

「你每天早上喝的那一杯，可能正在慢慢腐蝕你的大腸！」很多人不吃早餐，重症科醫師黃軒指出，「空腹＋高糖飲品」才是傷害大腸的隱形地雷。他比喻，就像每天往組織上倒一點點酸，你不會痛，但它一直在腐蝕，直到出現不適症狀時，常常已非早期了。且有研究發現，每天喝含糖飲料超過10年者，罹患大腸癌的機率翻倍。

黃軒醫師在粉專發文解析「空腹＋高糖飲品」傷大腸的機轉，該飲品中含有精製糖或高果糖糖漿，會瞬間拉高血糖，恐致胰島素暴衝；其中的人工甜味劑，則會改變腸道菌相、使其失衡；延長腸道發炎時間，一般人完全無感；在空腹狀態下喝，因沒有食物緩衝，直接刺激腸黏膜，使修復能力下降，最終導致細胞突變機率上升。

「就像每天往組織上倒一點點酸，你不會痛，但它一直在腐蝕。」黃軒說。他引述多篇大型流行病學研究表示，長期飲用高糖飲料，與大腸癌風險顯著上升有關，尤其是男性、年輕時就養成習慣者，罹癌風險更高；另外，與黑咖啡、無糖茶相比，每天飲用含糖飲品超過10年者，大腸癌發生率可高出近1倍。

黃軒指出，更可怕的是，這條路徑是「安靜的癌化進行」，等到出現糞便帶血、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變等症狀時，常常已不是早期了。他坦言，在臨床上，首次確診就已第三、第四期的個案並不少見。

想要預防罹患大腸癌，黃軒說，只要連續30天，把早上「第一杯」換成不加糖、不加奶的黑咖啡，或是無糖茶、白開水，研究顯示，這樣的改變可使發炎指標顯著下降、胰島素阻抗改善、腸道菌相逐步恢復穩定，不妨試試看。

