蔡司兒童近視防護大使　陶晶瑩籲「每一度都關鍵」及早守護孩童雙眼

▲ 蔡司兒童近視防護大使陶晶瑩籲「每一度都關鍵」及早守護孩童雙眼。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍、姜國輝）

台灣兒童近視率高居世界之冠，18歲以下青少年近視率高達87%，其中部分孩子可能發展成高度近視。德國蔡司舉辦《兒童近視防護》宣言見證會，邀請藝人陶晶瑩擔任蔡司兒童近視防護大使，呼籲家長及社會重視孩子的視力健康。

▲德國蔡司舉辦《兒童近視防護》宣言見證會，邀請藝人陶晶瑩擔任兒童近視防護大使。（圖／蔡司提供）

陶晶瑩以二寶媽身份分享育兒經驗：「近視無法預測度數增加，孩子荳荳第一次戴眼鏡打籃球時，要用束帶固定，眼鏡容易起霧影響投籃，很讓人擔心。」她指出，現代3C產品普及與讀書壓力，加上缺乏戶外活動，讓視力保健成為父母最頭痛的問題。陶晶瑩提醒家長，每增加1度近視，未來發展為高度近視的風險就增加，應從學齡階段或更早開始追蹤度數，把近視視為「長期風險管理」的一環。

▲▼陶晶瑩以二寶媽經驗提醒，孩子近視每一度都關鍵，應從學齡開始及早介入及早追蹤。（圖／蔡司提供）

聚英視光眼科集團醫療長賴威廷醫師表示，臨床觀察與研究數據顯示，越早近視的孩子度數加深速度越快，每年可能增加75至100度，一旦累積過快，小朋友未來極可能發展為高度近視。他強調為有效阻止近視加深，應透過完整檢查，並做風險分級，選擇適合的因應方案，避免錯失黃金矯正期。

▲▼賴威廷醫師指出，孩童越早近視、度數加深越快，應及早檢查分級、把握矯正黃金期。（圖／蔡司提供）

蔡司台灣視力保健部副總周信成指出，小朋友近視率持續上升，已演變為流行病，長期可能造成視覺及眼睛健康損害。蔡司攜手專業醫師、驗光師成立兒童近視諮詢專家打造完善兒童近視防護網，結合精準檢測、專業評估與長期追蹤，協助家長從孩子近視「第1度」開始掌握視力狀況。周信成表示，蔡司長期投入研發與公益，並與家扶基金會合作『守護清晰視界，點亮成長之路』公益計畫，希望守護更多孩子擁有健康視力；收購亨泰光學將能夠提供更全方位的兒童近視矯正方案。

▲▼德國百年光學品牌蔡司攜手深耕台灣近50年的亨泰，從孩子「第1度」近視建立完整視力防護網。（圖／蔡司提供）

透過「蔡司近視追蹤旅程 MyoJourney」，協助家長建立科學化管理流程，降低高度近視風險。陶晶瑩呼籲：「防護知識不足是最大的問題，現在有更多選擇可以保護孩子視力，希望家長、教育與醫療體系能攜手，讓孩子有健康眼睛。」

陶晶瑩以過來人的角度，道出許多家長對孩子視力的焦慮；專業眼科醫師提醒，孩子近視每增加1度都更接近高度近視一步，從第1度開始科學化矯正與追蹤，是最關鍵的行動。蔡司建立的兒童近視防護網，以及與家扶基金會的公益計畫，也讓更多偏鄉或經濟弱勢家庭受惠，補齊社會防護網缺口，讓「清晰視界」成為每個孩子都能享有的權利。

▲蔡司台灣視力保健部副總經理周信成。（圖／蔡司提供）



