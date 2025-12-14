ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

黑巧克力能抗老？英國研究：體內「可可鹼」高者生物年齡較年輕

▲巧克力,黑巧克力,可可。（圖／翻攝自pixabay）

▲英國一項研究指出，血液中可可鹼濃度較高者，其生物年齡往往比實際年齡來得年輕。（圖／翻攝自pixabay，下同）

記者閔文昱／綜合報導

你愛吃的黑巧克力，真的可能藏著「逆齡」線索嗎？一項來自英國的最新研究指出，黑巧克力中的天然成分「可可鹼」（theobromine），可能與人體老化速度減緩存在關聯，引發外界對「巧克力抗老」的高度關注。

根據《Fox News》與《SciTechDaily》報導，英國倫敦國王學院（King’s College London）研究團隊分析英國與德國共約1600至1700名成年人的資料，發現血液中可可鹼濃度較高者，其生物年齡往往比實際年齡來得年輕。研究成果已於本月刊登在國際學術期刊《Aging（老化）》。

研究人員透過兩大指標評估生物年齡，一是以DNA甲基化分析老化速度，二是測量染色體末端的端粒長度。端粒會隨年齡增長而縮短，與多種老年疾病風險密切相關。結果顯示，在眾多來自可可與咖啡的代謝物中，唯獨可可鹼與較慢老化指標呈現最明顯關聯。

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

研究資深作者、倫敦國王學院表觀基因體學教授貝爾（Jordana Bell）表示，這項研究發現黑巧克力中的關鍵成分，與「維持年輕狀態」之間存在聯繫，但並非鼓勵民眾大量攝取巧克力，而是希望藉此理解日常飲食中，是否潛藏促進健康與長壽的線索。研究團隊也計畫進一步釐清，可可鹼究竟是單獨發揮作用，或需與黑巧克力中的多酚等成分共同影響。

對此，食安專家楊世煒（韋恩）也在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享相關研究指出，可可在中南美洲阿茲特克文明中曾被稱為「神的食物」，如今科學證據顯示，可可鹼可能影響表觀基因調控，進而調節細胞功能，對老化研究甚至罕見疾病領域，都具有潛在突破意義。

不過，專家也提醒，這項研究屬於觀察性研究，並未實際追蹤受試者的飲食內容，僅能推測體內可可鹼濃度與攝取含可可食品有關。英國牛津大學學者指出，黑巧克力仍含糖分與脂肪，並非吃越多越好。一般40公克黑巧克力的可可鹼含量約200至400毫克，建議「少量、偶爾享用」，才能在美味與健康之間取得平衡。

