深夜、清晨急凍最危險　醫曝洗熱水澡眉角：身子先回暖再進浴室

寒冬回到家不宜馬上沖熱水澡，先讓身子回暖再洗，以防低血壓意外。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

冷氣團來襲，清晨與深夜氣溫驟降，易增加心血管、呼吸道疾病風險。醫師提醒，這2天應特別加強頭頸和四肢的保暖，若外出，應採多層次（洋蔥式）穿著，回到家也先別急著洗熱水澡，身子先回暖一些再進浴室，對心血管健康更有保障。

衛福部胸腔病院副院長張自強表示，今、明天出門時，要記得添加衣物，並多注意頭頸部及四肢末端的溫度維持，最外層衣物可選擇具有防水、防風功能的外套，且應易於穿脫，避免穿著太笨重，同時可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等。

此外，張自強說，若從戶外回到家，記得先讓身體回暖一些再洗熱水澡，以防血壓較低者發生頭暈、昏厥等意外；洗完澡後，仍應注意保暖，不宜馬上進入低溫空間，以免血管急速收縮、造成心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣流通，門窗別緊閉。

張自強另建議，晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，置於伸手可拿到的距離，當深夜、早晨起床如廁，記得先活動一下身子，再緩慢坐起，坐穩後添加衣物，接著手扶床邊、腳步踩穩地板，再下床行走，切勿過於急促。

此外，張自強指出，近日要多留意家中長輩的精神、食慾與呼吸變化，並關注有無按時服藥、量血壓，也要注意是否補足水分，以防血液過於黏稠；此外，若要外出運動，應選擇較暖時段，並結伴出行，還要提防跌倒、過勞。

張自強指出，當氣候溫差大，每個人都應扮演家人的健康守門員，多準備一件外套，多一份關心，都有助長者、慢性病患平安過冬。