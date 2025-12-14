史丹佛大學證實膝蓋軟骨可以長回來　醫：阻斷「老化酵素」是關鍵

▲膝蓋軟骨退化以往被認為是不可逆現象，但最新研究證實只要阻斷特定酵素，軟骨仍可再生。(圖／達志／示意圖)

記者邱俊吉／綜合報導

膝蓋軟骨若磨損，長久以來都被視為是不可逆的老化結果，但美國史丹佛大學最新研究已顛覆此認知。復健科醫師王思恒在臉書分享，該研究發現，軟骨長不回來，關鍵不是細胞消失，而是與老化相關的酵素會阻斷修復訊號，使存活的軟骨細胞無法啟動再生，未來若能抑制老化酵素，軟骨便有機會「復活」。

王思恒寫道，這項研究在今年11月發表於頂尖醫學期刊《Science》，是醫界首次具體說明軟骨無法自然修復的原因。研究團隊發現，隨年齡增加而上升的老化酵素「15-PGDH」，其作用是分解負責啟動修補的訊號分子PGE2，而當PGE2持續被清除，軟骨細胞即使仍存在，也無法接收「開工」指令，只能停滯、衰老，失去維持組織結構的能力。

為驗證此機制，研究人員在實驗中以藥物抑制15-PGDH，結果顯示，在小鼠模型中，原本停止運作的軟骨細胞，被成功重新啟動，開始製造健康的細胞外基質，顯示修復能力的確沒有消失，只是被暫時關閉。

進一步在人類組織實驗中，研究團隊測試手術中取得的軟骨樣本，也觀察到初期再生的跡象，代表與小鼠相同的老化機制亦存在於人體，為日後人類使用奠定重要基礎。

不過，王思恒強調，此研究仍屬初步發現，距離實際應用於人體治療，可能還要5至10年，須經人體試驗確認安全性、劑量及長期效果後才可上市。

王思恒認為，此研究最大意義是打破「老化不可逆」的觀念，證明只要找對調控關鍵，身體原本便保有的修復潛能將可被激發，但在新藥尚未真正問世前，民眾仍應透過控制體重、規律運動及強化腿部肌力來保護關節，為日後可能出現的新治療爭取更多時間。

王思恒也提醒，目前市面上任何宣稱可「再生軟骨」的口服保健品，都和史丹佛研究無關，這類產品也未具備充足的科學證據，民眾不宜混淆實驗室成果和臨床治療。