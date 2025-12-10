男生「坐著尿尿」4大好處　醫：延緩膀胱退化！

▲您會坐著尿尿嗎？（示意圖／記者林緯平攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，足球球王梅西這樣做！「男性坐著尿尿」好處多多，像是延緩膀胱提早退化、避免尿道感染、維持環境衛生。

呂謹亨在臉書指出，62歲的李先生有攝護腺肥大困擾，在門診向他抱怨，常因尿液噴濺問題與老婆吵架。醫師分享國外有研究發現，攝護腺肥大的男性坐著尿，可以尿更乾淨，讓膀胱老化減緩，甚至有的人改善排尿效果，與服用攝護腺肥大藥物差不多。

呂謹亨表示，李先生帶著抗拒的心態回家試試，果然排尿順暢許多，殘尿感減少，家裡廁所不再臭烘烘，家庭變和樂。

呂謹亨說，很多男人認為坐著尿很娘炮、不夠MAN，只有站著尿才能彰顯男子氣概；其實坐著或站著尿尿，對男性並不會有負面影響，坐著尿在國內目前並不普及，但在德國和日本已經非常普及了。

▼坐著尿尿能避免尿液亂噴。（示意圖／記者陳俊宏攝）



呂謹亨提到，甚至足球巨星梅西Messi有次接受電視台訪問，便透露他也是坐著尿尿；若是到德國人家裡做客，坐著尿是一種禮貌的體現，站著尿反而會被拒絕往來。

呂謹亨指出，根據國外研究，健康年輕男性站著尿尿和坐著尿尿沒有太大區別，就尿路動力學而言，小便的速度一致、時間一致、殘尿量相當；但對於攝護腺肥大、已出現尿頻、尿急、尿不盡、夜尿增多、尿分岔、尿費力等症狀的人，坐著尿反而小便較不費力，可以改善尿尿速度、縮短尿尿時間，以及減少殘尿量。

呂謹亨表示，坐著解尿，除可改善攝護腺肥大的人小便的困擾，還有以下4大好處：

1、延緩膀胱提早退化

站姿讓膀胱括約肌較緊繃，肚子需要出力才能排尿。坐姿則讓括約肌能適度放鬆，膀胱不需過度用力即可排尿，因而膀胱便不會提早老化。若有排尿困難的人，可以在馬桶下方放一張小凳子，上廁所時踩上凳子讓膝蓋高些，也可讓括約肌放鬆、解尿更順利。

2、有助排出殘尿，避免尿道感染

男性尿道較長，解尿後容易尿液殘留引起尿道感染。解尿時若採取坐姿，可幫助殘尿排除。

3、避免老人家上廁所暈眩跌倒

老人家常夜尿起不來，或是尿急膀胱太脹來不及上廁所，解尿時膀胱壓力突然降低，造成壓力性暈厥、頭暈跌倒的問題。坐著尿可減少上廁所時暈眩跌倒的機率。

4、避免尿液亂噴，維持環境衛生

日本專家測試男性小便的水花噴濺程度，發現無論瞄準的是馬桶水位還是內壁，只要是站著上廁所就會造成肉眼難以察覺的「水花四濺」，最遠可達3公尺！即使已對準馬桶，部分民眾也會因為攝護腺肥大、尿道狹窄，甚至包皮的關係出現「尿液分岔」，讓尿液滴得到處都是，久而久之馬桶、廁所就會產生難聞異味，坐姿上廁所可避免此狀況發生。

呂謹亨認為，雖男性站著、坐著上廁所兩種方式皆可選擇，並不會對身體帶來負面影響；然而坐著上廁所有不少好處，尤其是罹患攝護腺肥大、排尿困難的民眾，或許坐著上廁所較佳，他常在門診中推行「男生坐著上廁所」運動，不僅改善個人困擾，對於家庭和樂也有提升。