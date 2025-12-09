日本「Pocky巧克力棒」風味異常下架　食藥署公布2產品需回收

▲江崎固力果急召回600萬盒。（圖／翻攝江崎固力果網站）

記者趙于婷／台北報導

日本知名零食大廠江崎固力果（江崎グリコ）8日緊急宣布回收產品，其中包括台灣消費者熟悉的「Pocky巧克力棒」及「Pocky極細」等熱銷商品。食藥署表示，經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品，分別是「Pocky百奇冬季限定巧克力棒」、「固力果8袋可可風味棒」。

江崎固力果主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，主因為物流倉庫改建工程期間，負責儲存巧克力主要原料可可豆的倉庫，因施工需要將可可豆與香辛料存放於同一區域，導致香辛料氣味滲透至可可豆中。導致消費者在食用相關巧克力製品時，可能會嘗到原本不應出現的香辛料味道，與正常商品風味產生明顯差異。

食藥署今經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品，第一項為「Pocky百奇冬季限定巧克力棒」，有效日期 2026年6月，第二項為「固力果8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月，已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

另食藥署提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。