鍋爸、雅香、辛殿出包！火鍋食材驗出芬普尼、黃麴毒素

台北市衛生局今公布114年火鍋料抽驗結果，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，其中知名餐飲業者鍋爸、雅香、辛殿麻辣鍋都上榜，違規原因包括檢出農藥殘留違規、黃麴毒素、芬普尼。
北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，本次共計抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件，檢驗結果3件蔬菜（青江菜2件、香菜1件）檢出農藥殘留，2件花生粉檢出黃麴毒素，1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸。
其中展鴻小吃店（鍋爸鴛鴦鍋西門店）青江菜驗出脫芬瑞1.1ppm（標準：0.5ppm以下）、雅香西門有限公司（雅香自助火鍋城）花生粉驗出黃麴毒素B1：4.2μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2:4.9μg/kg（標準：4μg/kg以下）；富樂台式有限公司（富樂台式涮涮鍋）豆腐驗出苯甲酸:0.24 g/kg（標準：不得檢出）。
而昕殿有限公司（辛殿麻辣鍋）青江菜驗出芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.002ppm，共計檢出0.003ppm（標準：0.001ppm以下）。井上小吃店花生驗出黃麴毒素B1：4.1μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2:4.7μg/kg（標準：4μg/kg以下）。
林冠蓁指出，衛生局於市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有源頭管理才能落實食品安全，並呼籲農友應正確施用農藥才能有效減少蔬果殘留農藥的問題，民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。
