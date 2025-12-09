小磨坊進口「印度香芹粉」檢出蘇丹色素　邊境銷毀3千公斤

▲小磨坊進口的印度香芹粉檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，總計3000公斤，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署表示，「小磨坊國際貿易股份有限公司」進口印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，根據統計，從114年6月1日至114年12月1日止，共受理2批印度香料用乾燥植物，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

食藥署已經從113年4月18日起至115年11月26日止，針對印度的香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下，該批法國的石蠟紙在邊境必須退運或銷毀。食藥署將針對「拉朵蕾股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。