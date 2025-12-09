立威廉罹癌　醫揭甲狀腺癌「2細微變化」：初期幾乎無症狀

▲男星立威廉傳出罹患甲狀腺癌二期的消息。（圖／翻攝自臉書／立威廉）

曾演出《天國的嫁衣》的男星立威廉驚傳罹患甲狀腺癌二期，目前已動過2次手術將大部分的惡性腫瘤切除，仍須持續追蹤。甲狀腺癌雖好發於年輕女性，但家族遺傳、長期暴露於輻射環境下與碘缺乏，恐為誘發因子。醫師提醒，甲狀腺癌初期幾乎無不適症狀，只有少數人會有聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，多數人都是健康檢查意外發現。

「甲狀腺癌」是內分泌系統最常見的癌症，北投健康管理醫院主任醫師沈彥君指出，甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病的發展及預後也會有所差異。而根據細胞的分化程度，甲狀腺癌可分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型。

沈彥君說明，大多數罹患甲狀腺癌的病理類型為乳突癌，佔8成以上，好發於20～45歲女性，其次為濾泡癌，近1成，好發於40～50歲年齡層，這兩種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並且接受治療，預後都相對其他癌症要好，10年存活率可達90～95%。

沈彥君說，在篩檢上，目前最快速的影像檢查是甲狀腺超音波，可清楚檢視整體甲狀腺，找出可疑的結節，如果有疑慮的病灶，建議進一步安排細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。

台灣癌症基金會則表示，甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，不過目前已知「5大因素」恐誘發甲狀腺癌：

1.兒童或青春期曾接受頭頸部放射線照射治療（600～2000cGY）者，容易在接受照射後20年產生良性甲狀腺病變或甲狀腺癌。

2.家族遺傳：例如甲狀腺乳突癌或髓質癌病史。

3.有些「橋本氏甲狀腺炎」可能與甲狀腺惡性淋巴瘤的發生有關。

4.長期暴露於輻射環境下。

5.碘缺乏：目前台灣食用鹽都有添加碘，此因素可能性已減低。