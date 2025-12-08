被忽略的心理健康！全球10億人受影響　醫：長期累積致心理疾病

▲醫師表示，根據世界衛生組織統計，全球約有10億人受心理健康問題影響，其中焦慮症與憂鬱症最為常見。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

根據世界衛生組織統計，全球約有10億人受心理健康問題影響，其中焦慮症與憂鬱症最為常見。衛生福利部玉里醫院臨床心理科林義盛主任表示：「許多患者在初期會忽略心理困擾，認為只是短暫的情緒低落，然而長期積累的壓力可能導致更嚴重的心理疾病，例如焦慮症、憂鬱症，甚至影響生理健康，如頭痛、胃痛、免疫力下降等。」

特別是在季節轉換期間，由於日照時間變化、生理節律調整，容易導致情緒波動，甚至引發季節性情感障礙（Seasonal Affective Disorder, SAD）。此外，當社會上發生重大新聞事件，如疫情、經濟不景氣或社會安全事件，媒體報導的風向也可能加重大眾的不安感，使心理壓力倍增。

儘管心理諮商在近年逐漸被大眾接受，但仍然有許多人對其存有誤解，認為「只有生病才需要看心理師」或是「諮商沒有用，只是聊天」。事實上，心理諮商並非只有嚴重心理疾病才需要，任何因壓力、情緒困擾、關係問題的人，都可以透過專業的心理諮商獲得幫助。

玉里醫院臨床心理科賴雲騰心理師指出：「心理諮商不只是傾聽，而是透過專業的心理學方法，幫助個案梳理問題、調整思維模式、學習因應策略，進而改善心理健康，甚至改善日常生活。」心理師會根據不同的問題，採取適合的方式，例如認知行為治療（CBT）幫助個案改變負面思考模式，或透過放鬆訓練減輕焦慮。此外，心理諮商也可以協助個案學習如何與壓力共處，提升生活品質。

一位上班族民眾張小姐分享：「以前我只重視身體健康，不知道心理健康也同樣重要，我以為睡不著是我身體本身就敏感，接觸了心理諮商之後，這些問題漸漸都改善了！很神奇！諮商後我學會了如何調整思維、也知道情緒的來源在哪裡，透過專業的協助，我能夠更冷靜地面對壓力了。」

心理健康與身體健康同樣重要，若長期感到焦慮、憂鬱或壓力過大，應勇敢尋求專業協助，不必忍耐或忽視。

台灣目前有多元心理資源，包括醫院精神科、心理健康中心、學校輔導室及職場支持計畫，皆提供專業諮商服務。心理健康不只影響個人，也關係整體社會的幸福感，玉里醫院呼籲民眾一起重視心理健康，迎向更美好的生活。