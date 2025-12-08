「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

▲許多人喜歡奶油配麵包。（達志／示意圖）



減重醫師蕭捷健分享「升膽固醇指數」，測誰是「殺死你血管的兇手」，結果奶油是「飽和脂肪王」，比豬油還兇，「我們誤會阿嬤誤會了幾十年！ 我們每次看到阿嬤用豬油炒菜，都在那邊『阿嬤毋通喔～』。 結果轉頭我們自己去吃法式早午餐，吐司抹超厚一層奶油。」

蕭捷健在臉書說，被罵翻的豬油其實比奶油更不傷血管？ 別再誤會阿嬤了！近日在診間遇到一件很荒謬的事，一位女士走進來，很優雅那種，「蕭醫師啊，我跟你講，我很養生捏。我現在炒菜都不敢放豬油，那是古早人在吃的，很Low，我現在都用Butter，奶油，比較高級，比較Healthy。」

蕭捷健當下與女士分享「Cholesterol-Saturated Fat Index（升膽固醇指數）」圖表，「就是在測誰是殺死妳血管的兇手！」

CSI ＝0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g）

動物大比拚，各位，選手有三位：

1號選手：豬油。穿著汗衫、全身油膩膩的阿伯。



2號選手：奶油。講法文、穿燕尾服、在高級法式料理店端盤子。



3號選手：雞油。路人甲，沒人理，通常被倒在水槽裡。

蕭捷健表示，你們覺得誰最壞？ 大家的直覺都是豬油嘛！感覺就是會讓你中風！來看數據，豬油的CSI 指數：40 到 45；但那個穿燕尾服的奶油？CSI 指數：47 到 50！

蕭捷健指出，那個在波蘿麵包上面香噴噴、在牛排上面滋滋作響的高級奶油，它是飽和脂肪王 ！它比豬油還兇！ 這就像是你以為你在跟一個紳士約會，結果他口袋裡藏了一把槍；而旁邊那個阿伯（豬油），他口袋裡只有檳榔。

蕭捷健提到，我們誤會阿嬤誤會了幾十年！ 我們每次看到阿嬤用豬油炒菜，都在那邊「阿嬤毋通喔～」結果轉頭我們自己去吃法式早午餐，吐司抹超厚一層奶油。



蕭捷健說，最荒謬的是，你們知道雞油、鴨油、鵝油的CSI是多少嗎？35到38，它是這三種裡面最低的！飽和脂肪最少！甚至還有不飽和脂肪（單元＋多元）大約65-70%，主要是油酸（oleic acid）+亞油酸（linoleic acid），跟橄欖油有親戚關係！

蕭捷健表示，但是我們怎麼對待雞油的？ 我們煮雞湯，上面浮一層金黃色的油，我們會怎樣？ 「哎唷好油喔，撈掉撈掉」，然後倒進水槽；鵝油、鴨油也是一樣比例，所以我們才說要多改吃白肉啊！

蕭捷健指出，這時候一定有人會舉手，「蕭醫師，那照你這樣講，我可以天天吃豬油拌飯囉？反正它贏奶油嘛！」他認為，這叫「比爛」，不是「比好」，這就像是考試，反式脂肪0分，地溝油20分，回鍋油40分，奶油考60分，豬油考65分，橄欖油90分，你不能因為豬油贏了奶油，就說豬油是資優生吧？

蕭捷健提到，美國醫學會（JAMA）做了一個研究，追蹤了12萬人，他們發現一個 「救命公式」，只要你把每天吃的10公克飽和脂肪（大概就是一湯匙的奶油或豬油），換成多元不飽和脂肪，像是魚油、堅果...等，你的死亡率會直接下降 27%！

蕭捷健建議，所以如果你真的要炒菜，想要一點動物的香味，請給雞油一個機會，再來才是豬油；最後如果一定要吃奶油，可以挑選草飼奶油，含有較多的 Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）、維生素 K2，營養價值的確比穀飼奶油好，不過還是比不過雞油。