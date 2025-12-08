胰臟酵素製劑全台僅剩1個月存量　胰臟癌高危險群陷恐慌

▲卡利消是改善胰臟功能、預防胰臟癌的關鍵藥物，全台缺貨讓許多病人感到焦慮。（圖／讀者提供）

記者邱俊吉／台北報導

胰臟酵素製劑「卡利消」全台缺貨，引發患者恐慌，不少人擔心胰臟炎惡化，甚至走向胰臟癌。醫師指出，此藥是全球少數能有效穩定胰臟功能的治療，沒有可取代藥物，最近各大醫院都缺貨，病人緊張，醫師壓力也很大；食藥署回應，此藥確實僅剩約一個月存量，但已有進口商提出專案輸入申請，正加快腳步處理。

針對卡利消缺貨情形，一名不願具名的醫師說，此藥是醫療級胰臟酵素，適用於胰臟外分泌功能不足、慢性胰臟炎、胰臟切除後、先天性胰臟功能障礙等患者；若無法服藥，病人會出現脂肪吸收不良、營養失衡、體重下降、腹瀉、血糖波動等問題，長期甚至會增加糖尿病、營養衰竭或胰臟相關併發症。

該醫師強調，全球真正具療效的胰臟酵素製劑僅有少數，且必須具備腸溶微粒、膠囊包覆、2萬單位以上的有效劑量，才能在腸道正常釋放、吸收，市面上雖有保健食品或劑量1千至3千單位的類似產品，卻無法真正發揮療效，患者若因缺藥而轉向吃保健品，恐延誤病情。

此外，該醫師說，卡利消原料需以豬胰臟萃取，目前全球上游供應短缺，加上健保藥價長期偏低，也降低廠商供貨意願，使缺藥更形嚴重。

該醫師指出，部分病人每日需服用卡利消9至18顆，若院內無藥，只能自行購買，每月額外負擔2500元以上，但其實目前在院外也買不到，導致許多患者焦慮，醫師在門診也承受較大壓力。

對於用藥現況，該醫師說，近來台大、台北榮總等大型醫院皆已貼出缺藥公告並管控處方，只能優先給既有患者，新患者需視狀況延後，或暫以其他方式調整，但因缺乏真正替代藥，臨床陷入進退兩難。

針對此事，食藥署稱，缺藥主因是國外原料短缺，包含歐洲、北美等主要供應地皆受影響；胰臟酵素必須從豬胰臟萃取，但台灣沒有相關技術，導致原廠藥、學名藥同時缺貨。

食藥署表示，為避免斷鏈，已啟動專案輸入，尋找國外已上市但台灣未引進的同成分藥品，且已有廠商提出申請，正加速審查，後續將協助廠商補足供應，盼能儘速恢復供貨，減輕病患恐慌。