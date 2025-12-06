遭撞宜蘭警生命徵象穩定！北榮院長曝傷勢　首要任務「感染控制」

▲受傷員警轉送北榮治療。圖為北榮中正樓。（示意圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

宜蘭礁溪24歲林姓警員5日執行副總統蕭美琴車隊交通管制任務時，遭廂型車撞成重傷，目前在台北榮總救治。北榮院長陳威明今（6）日受訪表示，傷者目前生命徵象穩定，意識也有恢復，只是怕他疼痛而給予鎮靜止痛藥物，感染控制為目前重點任務，北榮組成精英團隊，一定全力搶救。

副總統蕭美琴昨日前往宜蘭礁溪視察，警方出動多名警力執行交管、安保等勤務，晚間車隊移動至頭城時，其中負責交管的員警卻發生重大車禍意外。24歲林姓警執行交管被一輛突然偏離車道的黑色租賃廂型車高速撞上，當場重傷倒地，造成腹部嚴重撕裂傷、右腿開放性骨折，被送往陽大附醫歷經3小時搶救，狀況終於穩定，再轉送至台北榮民總醫院繼續接受治療。

台北榮總下午聲明，林姓員警凌晨1:10到院，醫療團隊立即啓動全力救治，傷勢主要是腹部、右側鼠蹊及大腿嚴重撕裂脫套傷，開放性骨盆骨折，但並無臟器外露。聲明指出，傷者正在加護病房中接受嚴密監控及後續治療，感染控制為目前重點任務，後續的重建團隊會盡全力處理，感謝各界的關心。

▲北榮院長陳威明。（資料照／記者洪巧藍攝）

陳威明今日下午接受訪問表示，台北榮總第一時間就已經組成團隊，總統、副總統、行政院長都有指示全力搶救。林姓員警目前生命徵象穩定且意識恢復，治療團隊怕他會痛，所以給予鎮靜止痛藥物讓他好好休息、加快復原。初步判斷腦部、心臟、肺部都沒有受損，因為掉到水溝，裡面的水不乾淨，第一階段重點在於避免感染，已經用上最好的藥物、努力清創、換藥。

「警察工作就屬於高風險，北榮一定是全力救治！尤其又是這麼年輕的一個年輕人。」陳威明說，北榮派出整形外科、骨科、泌尿科、大腸直腸外科，包括心理治療都會全部介入，都是精英團隊，會全力處理，請相信榮總的能力。而他自己稍早也才看過傷者，都還在努力評估搶救，針對肢體部分，目前下肢循環還可以，「我是做腳做30幾年的人」一定會全力保留肢體，讓員警重返工作。