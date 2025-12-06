國內性病排行洗牌！梅毒連4年上升「13至24歲」年輕族群增最多

▲避免性傳染病，應該做好全程使用保險套等「安全性行為」。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

國內性病排行洗牌！根據疾管署監測資料，全國愛滋通報人數自107年起持續下降，今年更預估會是22年來新低，新增愛滋感染者人數不到900人；不過梅毒疫情卻升溫趨勢，109年起通報病例已連續四年上升，且以「13至24歲」增幅最為明顯；而淋病通報雖然下降，但同樣「13至24歲」的病例數偏高，反映性病呈現年輕化的現象。

隨著社群媒體普及與網路資訊快速流通，青少年接觸兩性議題與性行為相關內容的機會大幅增加，性觀念也日益開放，性傳染病逐漸年輕化的發展趨勢成為不容忽視的議題。

台北市立聯合醫院昆明防治中心即起推出5支《性病小學堂》系列影片，內容包含安全性行為、愛滋病、梅毒及淋病等，以輕鬆有趣的方式呈現性健康知識，希望讓青少年有正確性傳染病預防觀念。

根據疾病管制署監測資料顯示，全國愛滋通報人數自107年起持續下降，顯示相關防治措施已有成果；但相較之下，性傳染病疫情近年卻呈現升溫趨勢。

其中梅毒自109年起通報病例已連續四年上升，以13至24歲增幅最為明顯，113年較112年成長19%，其中男性上升9.4%、女性更大幅增加52.2%。113年淋病通報病例雖然較112年下降7.9%，但13至24歲的病例數仍偏高，反映性病呈現年輕化的現象。

昆明防治中心副主任袁美珍表示，性傳染病防治關鍵在於「安全性行為」與「主動篩檢」，民眾應培養正確的性健康觀念，落實全程正確使用保險套的安全性行為，以有效降低感染性病與愛滋的風險。並呼籲有性行為的民眾定期接受性病與愛滋病毒篩檢，早期發現不僅可及時治療，也能防止傳染，以行動保護自己與他人。