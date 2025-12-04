ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

▲▼ 石崇良 。（圖／記者邱俊吉攝）

▲石崇良今說明不會增設醫美診所評鑑，將由醫界加強自律、衛生局列冊管理等方式優化相關品質。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部加強管理醫美，昨與醫界再次討論，針對手術安全、醫師資格與認證制度等議題凝聚共識。衛福部長石崇良今表示，醫美涉及侵入性處置，醫師若要執行特定手術，須回溯確認其「過去是否具備足夠訓練」，並須接受完整的大外科訓練。

石崇良強調，相關要求不是拉高門檻，而是確保施作醫師具備相對應的臨床能力，避免未受完整專業訓練者操作高風險醫美手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界關切若採醫美評鑑制度會造成醫療院所壓力，石崇良回應，醫院端本來就有既定評鑑制度，不會新增負擔；至於醫美診所，各醫學會已在會議中表達「願意自律」，未來將以公開透明的認證方式來建立標準，由各專科學會自行訂定手術品質及安全基準。

石崇良指出，既然醫學會共同承諾願意加強自律，地方衛生局將列冊管理，並公開手術內容、認證狀態，讓民眾能辨識診所與醫師是否具備相應資格；此外，對於尚未建立加強版標準的高風險手術，衛福部將要求優先納入管理，避免不當操作造成病人傷害。

石崇良強調，認證基準將由各專科學會先提出版本，再與衛福部研議後定案，整形外科、皮膚科等相關科別都需共同參與，相關制度設計目的非常明確，就是希望醫療品質一致化，讓民眾選擇醫美診所、醫師能更放心。

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

關鍵字： 醫美 手術安全 醫師資格 衛福部 認證制度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

薑母鴨、羊肉爐熱量爆表？營養師教你4招進補也不怕胖

台大生確診肺結核　「10大常見症狀」曝！醫：輕微到讓人失去戒心

台大爆肺結核！蘇一峰揭「沉睡細菌」超陰險：終生擔心事後發病

醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

驗出大腸癌第三期！　醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

台大肺結核非校園群聚　疾管署：學生被通知不代表已經感染

重訓、太極、有氧運動都能補腦　醫：每次45分鐘效果最好

一堆家長崩潰！小孩「吃4類藥」變很歡　藥師全說了

快訊／衛福部讓步「醫美診所免評鑑」　開放11大外科都可做醫美

讀者迴響

回到最上面