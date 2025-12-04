醫美診所免評鑑　石崇良：醫學會承諾自律、衛生局列冊管理

▲石崇良今說明不會增設醫美診所評鑑，將由醫界加強自律、衛生局列冊管理等方式優化相關品質。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

衛福部加強管理醫美，昨與醫界再次討論，針對手術安全、醫師資格與認證制度等議題凝聚共識。衛福部長石崇良今表示，醫美涉及侵入性處置，醫師若要執行特定手術，須回溯確認其「過去是否具備足夠訓練」，並須接受完整的大外科訓練。

石崇良強調，相關要求不是拉高門檻，而是確保施作醫師具備相對應的臨床能力，避免未受完整專業訓練者操作高風險醫美手術。

外界關切若採醫美評鑑制度會造成醫療院所壓力，石崇良回應，醫院端本來就有既定評鑑制度，不會新增負擔；至於醫美診所，各醫學會已在會議中表達「願意自律」，未來將以公開透明的認證方式來建立標準，由各專科學會自行訂定手術品質及安全基準。

石崇良指出，既然醫學會共同承諾願意加強自律，地方衛生局將列冊管理，並公開手術內容、認證狀態，讓民眾能辨識診所與醫師是否具備相應資格；此外，對於尚未建立加強版標準的高風險手術，衛福部將要求優先納入管理，避免不當操作造成病人傷害。

石崇良強調，認證基準將由各專科學會先提出版本，再與衛福部研議後定案，整形外科、皮膚科等相關科別都需共同參與，相關制度設計目的非常明確，就是希望醫療品質一致化，讓民眾選擇醫美診所、醫師能更放心。