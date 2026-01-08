青壯世代「勃起障礙」變多！平均年齡40歲　醫曝3大因素

▲醫師提醒，勃起功能障礙在青壯年族群越來越普遍。（圖／記者鄺郁庭攝）

現代生活節奏加快，加上長期壓力與作息失衡，性功能與排尿障礙困擾增加。醫師指出，根據臨床統計，勃起功能障礙仍占多數，且平均年齡有年輕化趨勢，在青壯世代越來越普遍，這部分大多和「心理壓力、作息混亂、伴侶關係」等因素有關。

顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，根據門診統計，男性最常見的5大問題包括「勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花/其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大/包莖」，其中以勃起功能障礙人次最多，且平均年齡約40歲，95%患者年齡介於22至66歲。

任何年齡都可能發生勃起功能障礙，主要原因可分為心因性或器官性。顧芳瑜說明，臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌，35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關，年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。

根據統計，心因性勃起功能障礙占所有勃起功能障礙的6成左右，通常容易發生在20至40歲的年輕族群，多因自信心不足或壓力造成。顧芳瑜提醒，門診也觀察到，因職場壓力、經濟不安導致的心因性ED案例有增加趨勢，若能適當釋放壓力，再輔以藥物治療，就有機會恢復。