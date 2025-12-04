驗出大腸癌第三期！　醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

▲男子因貧血一直覺得累，最終確診大腸直腸癌第三期。（示意圖／本照資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

名醫劉博仁近日分享一名「一直覺得很累」的男患者前來求診，驗出血紅素11.5 g/dL，為輕度貧血，加上腫瘤指數CEA 8 ng/mL，催促患者一定要做大腸鏡，卻被以「最近很忙、應該沒事」推託。醫師直覺有異堅持要求檢查，結果竟是大腸直腸癌第三期。他不禁感嘆，「很多疾病不是突然變嚴重的，而是我們忽略它太久」。

營養功能醫學專家劉博仁在粉專分享門診真實故事，該名男患者走進診間臉色蒼白、聲音有氣無力，血紅素略低11.5 g/dL，雖不至於是劇烈警訊，腫瘤指標CEA 8 ng/mL卻像悄悄拉起的紅旗，讓他心中警鈴大作，催促患者一定要做大腸鏡。不過對方認為自己只是最近太累，以「很忙」拒絕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉博仁憑藉著臨床經驗，要患者不要再拖，最後在他的堅持下，才決定檢查，「結果卻是乙狀結腸腫瘤，診斷：大腸直腸癌第三期」，所幸最終靠著術前化療、手術與術後輔助治療終於恢復健康。醫師回憶，那天患者握著他的手說，「劉醫師…還好你有逼我去做大腸鏡。」那句話他永遠記得。

▲醫師提醒，貧血容易覺得累和喘，睡再多也沒精神是警訊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

劉博仁藉此提醒，貧血不是小事！事實上它已默默提示身體，有些地方不太對勁，其可能的原因非常多，包括最常見的缺鐵性貧血；腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉與腫瘤所引起的慢性出血；慢性腎臟病與發炎；缺乏B12和葉酸；骨髓相關疾病和遺傳性貧血，尤其是中年男性出現貧血，絕不能只當作飲食不均衡，「很可能代表某處正在悄悄流血」。

劉博仁接著整理出貧血常見症狀，當身體氧氣運送不足，就會出現容易累、容易喘，臉色蒼白、嘴唇淡白；心跳加快、頭暈、站起來一片黑；睡再多也沒精神；指甲變脆、頭髮易斷；注意力下降與記憶力變差。

貧血拖太久、長期缺氧，會讓身體付出慘痛代價。劉博仁示警，如心臟肥厚、心衰竭風險增加；免疫力下降、容易感染；腦部功能下降、注意力低落；疲倦到影響工作與生活品質；若是腸胃道出血沒被發現，可能錯過癌症的早期治療。

劉博仁提醒，若發現自己或身邊的親友最近「怎麼一直很累？」或健康檢查出現血紅素偏低、CEA偏高，請不要小看，因為這是身體給的訊號，都值得被聆聽。