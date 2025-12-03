ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

亞培血糖監測儀爆缺陷「釀上百起傷害事件」　食藥署：國內無同款

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲雅培的血糖監測系統產品爆安全缺陷。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國食品藥物管理局（FDA）12月2日發布最高級別的Class I召回警告，產品為「美商亞培股份有限公司台灣分公司）公司旗下的連續血糖監測系統（CGM）可能顯示錯誤的低血糖數值，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此，食藥署指出，該產品國內尚未核准醫療器材許可證，因此國內無受影響產品。

美國食藥局指出，美商亞培股份有限公司台灣分公司FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，發布最高級別的召回警告，截至11/14止，該公司已經向監管單位通報736起相關的嚴重傷害事件，其中57起發生在美國，另還有7起死亡案件發生在美國境外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對此消息，食藥署回應，我國核准同公司的連續血糖監測系統（CGM）為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統（FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM）」產品（衛部醫器輸字第034368號），依據美國FDA警訊，該型號未受影響，相關問題產品，國內尚未核准醫療器材許可證。

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

關鍵字： 雅培 血糖監測

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

亞培血糖監測儀爆缺陷「釀上百起傷害事件」　食藥署：國內無同款

飯放電鍋保溫卻變黃？專家揭真相　 小心1種米超容易變質

豐原醫院母嬰親善績優奪優等　母乳哺育成長逾 4 成

嘴破不只是上火　醫曝「3大體質」惹禍：愛吃甜食小心了

「美麗諾羊毛衫」異位性皮膚炎也能穿　醫建議：內層加棉質衣物

異位性皮膚炎長年「抓到皮膚潰爛」　醫：四分之一成年後發病

霧霾天別跑步！興大研究登國際期刊：PM2.5超標讓運動效果差

全聯「鯛魚排」檢出禁藥下架　食藥署：已回收1831包

「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷　中醫教溫補飲食：還可補腎養顏

讀者迴響

回到最上面