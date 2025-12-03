血尿別以為是「吃太躁」須防膀胱癌　醫：多模式治療8成免摘膀胱

▲膀胱癌常出現血尿、頻尿、排尿中斷等症狀，一旦發現應即刻就醫。（圖／記者簡仲豪攝）

記者邱俊吉／台北報導

54歲的許先生1年前開始解出血尿，吃藥仍反覆發作，為此2度開刀，卻被告知膀胱癌已惡化，接下來可能要切掉整個膀胱，他擔心不已，決定轉院，並接受質子治療合併深部熱治療，後續追蹤發現腫瘤縮小，不僅保住膀胱，也可順利排尿。

對此個案，台北醫學大學附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫說，當時進一步評估骨骼掃描、膀胱鏡、骨盆腔核磁共振、胸部電腦斷層後，確認癌細胞已侵犯肌肉層，並合併骨盆淋巴結轉移，屬膀胱癌第3期；經與泌尿科、腫瘤內科和病人共同討論後，選擇採取質子治療合併骨盆部位深部熱治療，目標控制癌症並盡可能保住膀胱。

治療期間，許先生每周接受多次質子照射，和大約1小時的熱治療，後者可使腫瘤區域達42度，以提高放射線殺癌效果；療程完成後，影像顯示腫瘤明顯縮小，排尿功能也可維持，成功避免開刀摘除膀胱。

針對膀胱癌標準治療，北醫附醫放射腫瘤科主治醫師吳秉修說，傳統多採根除性切掉膀胱合併化療，但對於高齡、具多重共病或重視術後生活品質者未必適合；近年國際逐漸發展「膀胱保留治療」，先以經尿道手術盡量刮除腫瘤，再搭配同步放射線及藥物或熱治療，如此多模式治療的5年存活率可達5至6成，與開刀相近，且7至8存活者可保有膀胱。

對於熱治療結合質子放射線，北醫附醫放射腫瘤科主治醫師劉正昇說明，質子可將能量集中於腫瘤，減少放射線穿透後方造成小腸、直腸與骨髓曝露，相較傳統X光放療，更能降低腹瀉、血球下降等風險，也更有機會完成足量療程；至於誰適合嘗試膀胱保留，醫療團隊會根據腫瘤侵犯深度、是否合併淋巴結或遠端轉移，及患者年紀、心肺功能、意願等綜合評估，風險極高者仍需以手術為主。

北醫附醫放射腫瘤科主治醫師王威鈞表示，膀胱癌最常見症狀是肉眼可見的無痛血尿，部分患者同時有頻尿、解尿疼痛或排尿中斷，但若進入晚期，可能出現腰痛、體重減輕、貧血或骨頭痛等不適，提醒任何不明原因的血尿，都不要自認只是「吃太燥」或「尿道發炎」，務必及早就醫。