父「每天規律走路」活到96歲　名醫揭長壽關鍵：身體7正向變化

▲名醫透露96歲父親一生靠著每天規律走路維持健康。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

為了維持健康，你正努力重訓、做有氧運動嗎？營養功能醫學專家劉博仁醫師透露，自己的父親靠著每天「規律地走路」，一路走到96歲，因此他深信走路是人體最古老也最實用的「全身啟動鍵」，能帶來7大正向變化，是最平凡、卻也最長壽的節奏。

劉博仁醫師在粉專發文提到，門診有患者表示自己每天都走6千步，眼看現在大家都流行重訓，焦慮地問「我是不是也要跟著做？沒做是不是就輸了？」這讓他想起96歲已離世的父親，一生沒有健身房、沒有啞鈴，也沒有教練，「每天做的事很樸實－走路」。

作為醫師，劉博仁後來才明白，父親每天邁出的步伐，就是他給自己最穩定的健康投資。他說明，當人體在走路時，啟動的不只是腿，神經系統開始協調；血管彈性被溫柔地喚醒；大腦前額葉、海馬迴被刺激；血液循環改善；炎症指標下降；壓力荷爾蒙緩慢下降；就連情緒也被安定下來。

▲想要健康長壽，醫師大推要多走路。（示意圖／翻攝PEXELS）

「這些機轉，是促使父親能穩穩、安安靜靜地走到90幾歲的底層力量。」劉博仁堅定地說。他指出，有時大家以為健康一定要激烈、高強度，但其實規律的走路就是最平凡、卻也最長壽的節奏。

至於重訓，劉博仁認為，若有時間、有能力當然好，力量訓練可保留肌肉、保護關節及維持代謝，但若沒有時間或覺得壓力太大也不必勉強，能穩定地走路，就是非常好的開始與基礎，「不是每個人的生活，都能塞進重訓；但每個人幾乎都能塞進走路。」他強調，人們要追求的不是流行，而是能走得久、活得好。

▲想要活得健康又長壽，多走路是必須的。（示意圖／視覺中國）

家醫科醫師安欣瑜曾分享一項調查發現，地球上最健康、壽命最長的地區的居民不仰賴高強度的身體活動，靠的則是把走路、打掃等低強度的活動融入生活中。她表示，這也呼應世界衛生組織一直以來強調的「避免久坐」，長時間坐著已被證實與多種慢性疾病、代謝症候群有關。她強調，若大家還未養成慢跑或重訓等運動習慣，記得每坐30分鐘起身走動一下，對健康有很大的幫助。