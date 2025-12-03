孩童住家「1.5公里內有夜市」增濕疹風險　研究：與空污嚴重有關

▲環境與過敏疾病息息相關，國內最新研究發現住家若離夜市較近，兒童濕疹發作風險也較高。（示意圖／達志影像）

記者邱俊吉／台北報導

不少爸媽喜歡帶孩子逛夜市，但國內最新研究發現，住家1.5公里內若有夜市，5歲以下幼童發生濕疹的風險將明顯上升，而居家附近速食店、餐廳愈多，過敏性鼻炎與濕疹也愈常見；專家說，若帶小孩逛夜市，回家最好快洗手、洗臉、更衣，平常也要多留意居家清潔習慣與周邊空氣品質，以防過敏惡化。

台灣是過敏王國，許多小孩有濕疹、鼻炎等過敏問題，為此，台北醫學大學公共衛生學院副院長趙馨與團隊進行此研究，以釐清兒童過敏與居家環境的相關性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙馨指出，研究團隊針對大台北136名平均3.7歲的幼童家庭，進行訪視及環境檢測，其經醫師診斷有過敏性鼻炎比例約27.1%、濕疹20%、氣喘4.7%、結膜炎3.9%；研究結果顯示，家中半年內有添購新家具，孩子罹患鼻炎的風險約為未添購者的2倍，這可能與某些家具含有甲醛等化學物質有關。

研究團隊也發現，打掃頻率與皮膚狀況息息相關。客廳若超過7天沒清理，幼童濕疹風險約增4倍；如使用地毯，則結膜炎風險將顯著提高逾8倍。至於臥室，如地板超過2周未清潔，濕疹機率將上升4.9倍；若有霉味，結膜炎風險則提高1.29倍。

除了室內，戶外環境亦與幼兒過敏息息相關。趙馨表示，研究團隊發現，住家500公尺內每多1家速食店，鼻炎風險便會上升約16%，而500公尺內餐廳、酒吧愈多，或1500公尺內的夜市、垃圾回收場愈多，濕疹發生機率也愈高。此現象可能與這些場所往往鄰近交通繁忙區域，空污較嚴重有關。

此外，針對戶外空氣，研究團隊進一步分析懸浮微粒PM10的影響，結果發現，在住家陽台量到的PM10濃度愈高，鼻炎愈常出現。整體而言，男童對環境因子較為敏感，鼻炎與結膜炎多集中在男孩身上。相關研究成果日前已發表在國際醫學期刊《International Journal of Hygiene and Environmental Health》。

趙馨指出，根據研究結果，家長要提防孩子過敏發作，最好注意5件事：

●若買新家具，務必注意通風至少數周。

●客廳與臥室務必固定打掃，最好每周至少1次。

●家裡不使用地毯，並避免環境長期潮濕。

●孩子的床單與枕頭套需定期清洗、烘乾。

●住家周邊夜市、速食店、車流多，恐加重幼童過敏，家長規劃活動要多注意。