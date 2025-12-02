兒少吸毒不只「交到壞朋友」　專家：預防應著重家庭、社區

▲兒少吸毒未必是朋友吸引，家庭、社區條件可能影響更大。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

外界談兒少吸毒常聚焦「交到壞朋友」，對此專家說，其實成因往往非單一，家庭、環境影響更大，實際使用情況往往被嚴重低估；研究顯示，只要能「延後起始」、在18歲前不接觸毒品，未來形成持續性濫用的風險將大幅下降。

國衛院今舉辦成果發表會，與國人分享多篇重磅研究。針對兒少使用毒品的研究成果，神經及醫學研究中心研究員陳娟瑜說，一般校園或家庭問卷，多數兒少不會誠實回報用毒經驗，而國外曾比較監所與一般調查，發現毒品使用情形可能被低估5到7倍，台灣兒少毒品資料恐仍有黑洞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對兒少吸毒，陳娟瑜強調，最大風險與其說來自同儕，不如說根源於家庭及環境，包括貧窮、暴力、情緒與行為問題，與社區中毒品取得是否容易等，故許多國家將預防重心放在改善家庭、社區條件，而不只是一再告訴兒少別吸毒。

陳娟瑜指出，研究團隊透過衛福部行政計畫，才能將高風險家庭、兒虐通報、校安系統和警政資料串聯起來，較完整看見台灣兒少吸毒樣貌，而經整合後發現，毒品使用兒少約25%出身貧窮家庭，家中曾有人吸毒的比例高達16%，遠高於一般族群，且中輟率約為同齡孩子8倍。

針對研究發現，陳娟瑜說，這代表介入不可忽略父母用毒、家庭功能失衡等問題，且單純的大型宣導活動效果有限，應鎖定具明顯危險因子的孩子與家庭，投入較密集的支持服務。

陳娟瑜並以「冰島模式」為例，指其成功關鍵在於強化家庭關係、提供安全活動場域，並建立社區保護網，而非只在學校宣導毒品危害。

陳娟瑜認為，未來台灣設計兒少毒品防制策略時，應協助高風險家庭穩定下來，讓孩子在成長過程中有更多安全選擇，才能將「18歲前不碰毒品」轉為可實現的目標。