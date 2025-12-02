兒虐害成年罹患身心疾病　研究：重鬱、偏頭痛、糖尿病風險都上升

▲國內最新研究顯示，兒時遭遇的傷害可能會提高成年後罹患多種疾病的風險。（圖／翻攝自pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

兒童若在成長過程中遭遇不當對待，日後產生各種疾病的風險將明顯升高。國內最新基因研究顯示，童年逆境造成的傷害未必會隨時間淡化，可能與成人後多種情緒、身體疾病息息相關，包括重度憂鬱、偏頭痛、下背痛、糖尿病等，影響可長達數十年。

國衛院今舉辦成果發表會，與國人分享多篇重磅國際研究，其中神經及醫學研究中心副研究員林彥鋒探討兒時逆境長期影響的研究備受討論。他表示，此研究將兒童遭遇的問題分為情緒虐待、情緒忽略、肢體虐待、肢體忽略與性虐待等5類，並結合英國基因庫13萬名成年人資料，檢視兒時逆境與16種全球高負擔慢性病之間的基因連結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果顯示，不少疾病都與童年逆境有部分基因關聯性，即使經過嚴格校正，仍有10種病症維持顯著遺傳相關，代表逆境對身心影響跨越情緒、生理及免疫等系統。

林彥鋒說明，為釐清這些疾病與兒時逆境的關係，研究團隊以基因變異作為工具，排除家庭環境、生活習慣等干擾因子，以檢驗「童年傷害是否會導致成年疾病」，結果發現，情緒障礙、焦慮症、重鬱症、偏頭痛、下背痛、腦內出血與第二型糖尿病等，都與童年逆境有因果關聯，代表童年經驗恐在生理上留下長久烙印，而非僅止於心理創傷。

利用大規模基因資料庫是這項研究的重要關鍵。林彥鋒解釋，英國基因庫詳實紀錄參與者的生活、醫療、心理及遺傳資料，使這份研究得以進行跨層面對比，補足舊有研究難以避免的偏誤。

對於此研究揭示的社會意涵，林彥鋒指出，兒童逆境不是短期的家庭問題，亦恐造成社會的長期健康負擔，例如重鬱症、焦慮會造成的工作能力下降，慢性疼痛和糖尿病會帶來醫療支出及家庭照顧壓力，故預防兒虐、輔導高風險家庭並即時介入，均應愈早進行，愈能減少未來成本。

此外，林彥鋒表示，這項研究並非簡化社會問題，而是希望以科學證據讓民眾理解，心理創傷會被身體「記住」，因此對於曾遭受童年不當對待的成人，醫療體系需提供更長期、更敏感的身心支持。