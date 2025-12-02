ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

「醫師加班費免稅」拚年底上路　草案已送衛福部「明年報稅適用」

▲▼護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩。（圖／記者李毓康攝）

▲國內醫院急重症醫事人力流失，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

為留住醫院醫師人力，避免人才流往診所，衛福部健保署拋出「醫師加班費免繳所得稅」政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。

急診、神經科等急重症科別醫師傳出離職出走潮，醫界指出，相較於診所醫師多以「執行業務所得」申報，享有較高的必要成本扣除比例，醫院醫師需按薪資所得全額申報稅賦，導致在同樣收入下，繳稅金額可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮妤今日出席健保署癌症治療數位治理觀摩會，會中受訪證實醫師加班費免稅最新進度。她表示，在這個部分謝謝跨黨派的委員都非常支持，衛福部跟醫師公會全聯會、還有跨黨派委員，以及財政部都進行非常多的溝通，目前相關的草案已經送到衛福部，後續將報行政院，行政院同意之後，衛福部這邊就會進行公告。

陳亮妤說明，目前規劃醫師加班時數超過一定比例，比照警消人員進行減稅，「在國際的評比上，日本是這樣做，在國內的話，另外一個職類警消也是這樣做，所以我們也希望能夠有機會為國內的急重難罕的醫師人員爭取。」她進一步補充，比例不會依照科別有所不同，希望今年底之前通過，明年報稅適用。

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

關鍵字： 醫師加班 減稅政策 衛福部 急診醫師 醫院人力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

心臟手術不再大開胸！北榮用「內視鏡微創」傷口只有5公分

「億元罕藥」納健保惹議　台大院長：每個生命都該被重視

不是減肥用！瘦瘦針「最初用途」曝光　Cheap：有可能得諾貝爾獎

兒少吸毒不只「交到壞朋友」　專家：預防應著重家庭、社區

日出茶太喝到一整隻蟑螂　北市衛生局稽查揪「未設防止病媒設施」

低溫+吸菸超傷心　醫示警：每天1支菸「心血管風險飆50%」

只能張口2公分！口腔癌患盼能吃飯、微笑　醫1技術神救援

快訊／本季最小流感死亡！5歲童染A流壞死性腦病變　葉克膜救不回

讀者迴響

回到最上面