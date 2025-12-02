「醫師加班費免稅」拚年底上路　草案已送衛福部「明年報稅適用」

▲國內醫院急重症醫事人力流失，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

為留住醫院醫師人力，避免人才流往診所，衛福部健保署拋出「醫師加班費免繳所得稅」政策。健保署署長陳亮妤今（2）日證實，已獲醫界及跨黨派立委高度共識，也跟財政部進行非常多的溝通，目前草案已送進衛福部，預計比照警消人員，若醫師的加班時數超過一定比例，就能減稅，希望今年年底上路，明年報稅就可以適用。

急診、神經科等急重症科別醫師傳出離職出走潮，醫界指出，相較於診所醫師多以「執行業務所得」申報，享有較高的必要成本扣除比例，醫院醫師需按薪資所得全額申報稅賦，導致在同樣收入下，繳稅金額可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳亮妤今日出席健保署癌症治療數位治理觀摩會，會中受訪證實醫師加班費免稅最新進度。她表示，在這個部分謝謝跨黨派的委員都非常支持，衛福部跟醫師公會全聯會、還有跨黨派委員，以及財政部都進行非常多的溝通，目前相關的草案已經送到衛福部，後續將報行政院，行政院同意之後，衛福部這邊就會進行公告。

陳亮妤說明，目前規劃醫師加班時數超過一定比例，比照警消人員進行減稅，「在國際的評比上，日本是這樣做，在國內的話，另外一個職類警消也是這樣做，所以我們也希望能夠有機會為國內的急重難罕的醫師人員爭取。」她進一步補充，比例不會依照科別有所不同，希望今年底之前通過，明年報稅適用。