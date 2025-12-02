ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥　邊境攔截2萬公斤

「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm。（圖／食藥署提供）

▲越南黑胡椒粒，檢出農藥殘留超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm（規定為不得檢出），總計20,000公斤全數退運或銷毀。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據食藥署統計，從114年5月24日至114年11月24日止，受理產地為越南的黑胡椒，報驗批數為54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格，已經從113年11月8日起至115年11月4日止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

另外，食藥署在114年12月2日公布邊境檢驗不合格品項，本次有4批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21~23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀，之後將針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

關鍵字： 小磨坊 黑胡椒粒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

推動台灣高齡醫學整合照護　陳亮恭：希望每個人都被接住

鑽研兒童精神醫學的詩人　陳牧宏入列全球頂尖2%科學家

亞大附醫守護北台中！豐中分院今正式啟用　斥資億元提升硬體

億元罕藥納健保引論戰　健保署強調可受公評：3年後會再評估療效

小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥　邊境攔截2萬公斤

「瘦又肌肉少」心衰竭死亡風險最高　醫：每周重訓2~3次增肌保命

喝咖啡怕睡不著　當天「最後一口」時間曝！

好多人中了！　「6大陷阱行為」累壞大腦

大腸鏡前別踩雷！「低渣飲食」懶人包一次看懂

乳癌術後如何重建「自然胸型」？醫揭「支撐策略」成關鍵

讀者迴響

回到最上面