小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥　邊境攔截2萬公斤

▲越南黑胡椒粒，檢出農藥殘留超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm（規定為不得檢出），總計20,000公斤全數退運或銷毀。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據食藥署統計，從114年5月24日至114年11月24日止，受理產地為越南的黑胡椒，報驗批數為54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格，已經從113年11月8日起至115年11月4日止，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

另外，食藥署在114年12月2日公布邊境檢驗不合格品項，本次有4批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21~23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀，之後將針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。