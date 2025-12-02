「瘦又肌肉少」心衰竭死亡風險最高　醫：每周重訓2~3次增肌保命

▲透過深蹲、重訓等阻力運動可有效增加肌肉，並降低發生心衰竭死亡風險。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

近年肌肉量不足的健康風險漸受重視，振興醫院心臟內科在臉書也分享一項研究，強調維持肌肉對於心臟衰竭的重要性，因為專家發現若肌肉量不足，死亡風險會上升，且即使體重正常，只要肌少，心臟仍可能出問題，故建議平常要鍛鍊肌肉，例如每周做2至3次輕度重訓等，預防肌少的效果更好。

振興醫院心臟內科在臉書提到，今年11月發表在《Nature Reviews Cardiology》的文獻回顧指出，BMI計算依據身高和體重，無法區分肌肉與脂肪，無法真正反映健康狀態，若一個人脂肪多但肌肉少，即使未達肥胖，仍可能有體力、代謝問題，心衰竭風險也較高，但看似纖瘦卻肌肉量極低，更是最需要警覺的高危險族群。

一般可將體態分成4種，其中「很瘦、肌肉也很少」，死亡風險最高；中等體重但肌肉正常，屬中等風險；體重較高但肌肉仍在正常範圍，一樣也是中等風險；體重偏高但肌肉量也高，風險相對最低。

振興醫院心臟內科指出，民眾可從日常表現判斷是否已有肌少問題，包括手部抓力變差、走路變慢、大腿與手臂明顯變細、活動後容易疲倦，或一生病就快速「瘦一圈」。若本身有心衰竭病史，更需由醫師定期評估肌肉量，對健康更有保障。

對於日常維持肌肉量的方法，則有以下建議：

●每周2至3次阻力運動，例如深蹲、彈力帶或輕度重量訓練等。

●多攝取蛋白質來源，例如魚、蛋、豆腐、雞肉、牛奶等。

●避免長時間臥床。

●心衰竭患者須依醫師指示調整運動和飲食。

振興心臟內科提醒，心衰竭風險的核心不是胖或瘦，而是肌肉量，民眾要注意肌少症為評估死亡風險的重要指標，設法增肌，才能為心臟多加一道防線。