名醫馬辛一辭世　前輩惋惜：提升偏鄉重症醫療貢獻重大

▲▼ 馬辛一 。（圖／翻攝三總網頁）

▲神經外科名醫馬辛一過世，醫界深感惋惜、不捨。（圖／翻攝三總網頁）

記者邱俊吉／台北報導

神經外科名醫馬辛一逝世的消息傳出後，醫界紛紛表達哀思與遺憾。花蓮慈濟醫院院長林欣榮出身三軍總醫院體系，也是馬辛一前輩，他不捨說，馬患病有一段時間，日前車禍受傷需開刀，因免疫較弱，術後易感染，最終不幸離世，「本來大家都說他可以長命百歲，真的非常可惜」。

林欣榮指出，多年前與馬辛一在三總神經外科共事，當時他是重要的合作夥伴，不論是住院醫師訓練或臨床研究，乃至於推動制度改革，皆以認真、負責的態度投入，且對於偏鄉重症醫療貢獻重大。

談到馬辛一致力於提升偏鄉重症醫療，林欣榮回憶，當時他自己擔任神經外科醫學會理事長，與馬辛一想改善偏鄉缺乏神經外科資源的困境，「那時候的手術健保點值比較低，回饋不夠，所以小規模醫院往往不願建置足量的神經外科人力」。

林欣榮表示，當時與馬辛一等人，一同向政府機關爭取調整健保支付，提高偏鄉急救相關給付，希望讓一般腦部緊急處置如裝設監測器、引流等，能獲得更合理的回饋，而爭取成功後，許多較小型醫院也陸續補齊人力，「這對整個台灣腦部急症照護非常重要，馬醫師在這方面真的很有功勞」。

林欣榮也說，培養一個神外醫師並不容易，馬辛一願意花這麼多時間在研究、教學與制度改善上，真的非常難得，更讓大家對於他的過世深感難過。

【揪心一幕】目睹夫遭公車撞亡　失智妻不記得平靜相驗

關鍵字： 馬辛一 神經外科 偏鄉醫療 醫界哀悼 急救

