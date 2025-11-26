「直美」醫師補訓2年才能做醫美！衛福部與40醫團達2共識

▲衛福部擬修法強化醫學美容管理。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

「直美」醫師確定終結！衛福部今（26）日晚間與40個醫界團體開會協商《特管辦法》醫美加強管理，在接近3小時會議之後做出兩點共識，其中確立直美醫師的關門條款，108年之後醫學系畢業生，需完成2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）才能執行醫美業務，未完成者則需要補訓；至於醫美診所是否要納入評鑑，會請醫界提出相關配套，下週會議再次協商。

衛福部日前公告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》修正草案強化醫美管理，要求執行非侵入性的光電、雷射、針劑等醫美處置，必須接受一般醫學訓練（PGY），也把過去醫學生畢業後，沒有進入醫院接受訓練直奔醫美診所（直美）之路堵死。

此外，所有醫美「手術」都要有大外科系專科訓練才能執行，高風險手術更限制必須是特定專科；針對執行高風險手術醫美診所必須要經過「評鑑」，相關措施引發醫界團體兩派論戰。

衛福部今日下午4時邀集40個相關醫界團體開會協商，醫事司長劉越萍晚間受訪表示，在經過近3個小時討論，做出兩點共識，第一點在病人安全的前提之下，加強醫美管理，大家都樂觀其成；第二則是針對「直美」醫師關門條款，大家已無異見。

劉越萍解釋，國內於108年開始執行「6年醫學系學制加上2年期醫師畢業後一般醫學訓練（PGY）」，會以此作為分野，108年之後畢業的醫師，必須先完成 PGY 訓練，才能執行醫美相關業務，沒有接受PGY訓練者則必須補訓；在108年之前沒有PGY制度，專科醫師本就可以執行醫美業務，這部分則沒有問題。

至於醫美診所評鑑疑義，劉越萍指出，會於下週再次開會討論，包含評鑑或者認證、補學分等，涉及自律與他律的部分，再做一次對焦，屆時醫師公會全聯會理事長陳相國也會親自出席。

劉越萍說，既然醫界不想要接受評鑑、不滿意衛福部的要求，且對於病人安全醫界是責無旁貸，那如何加強管理，會請相關團體提出自己版本，讓社會大眾公評。她也強調，衛福部跟醫界提出的改革方案，目的是要幫助民眾選擇好的醫學美容，也不希望醫美被汙名化。