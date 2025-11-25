營養師推「4大營養素」改善手腳冰冷　建議每周運動150分鐘

▲營養師推薦改善手腳冰冷飲食。（圖／好食課提供）

記者趙于婷／台北報導

天氣明顯轉涼，不少人在入冬開始就會有「手腳冰冷」的狀況。對此，營養師指出，手腳冰冷可以靠「吃」改善，建議要補充「鐵、鎂、B群、維生素E」等4大營養素，另外日常也要維持運動習慣並做好保暖措施。

受東北季風影響，今天北台灣明顯轉涼。根據中央氣象署預報，低溫將在今晚到明天清晨，台南以北、宜蘭下探14度，另外，明天晚間至周四熱帶性低氣壓外圍中高層雲系北移，北部、東半部、南部地區及中部山區都有降雨情形。

天氣轉涼對於長期有「手腳冰冷」問題的人來說，無疑是一大困擾。好食課營養師張宜臻也列出「4大營養素」，可幫助改善手腳冰冷，其主要關鍵就是促進血液循環。她提醒，除了補充營養素之外，建議每周要運動150分鐘，每日飲水量喝足每公斤體重30毫升的水，另外也要自行做好保暖措施，如喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡。

【4大改善手腳冰冷營養素】

1.鐵：促進血紅素合成，幫助氧氣運輸。推薦食材有豬肝、豬血、蛤蜊；素食者可選紅莧菜、黑豆、紅豆等。

2.鎂：有助於肌肉放鬆與血液循環。推薦食材有堅果種子（如南瓜籽、腰果）、深綠色蔬菜或85%以上黑巧克力。

3.B群：促進能量代謝，幫助新陳代謝，B3有助於血管擴張，而維生素B12與造血有關。推薦食材有未精製全穀、雞胸肉、瘦肉、鮭魚。

4.維生素E：具有抗氧化的作用，能清除自由基，保護血管健康。推薦食材有葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋。



