快訊／18化粧品驗出蘇丹紅「濃度極高」　歐萊德、古寶無患子都有

▲▼食藥署檢出化妝品含有禁用蘇丹紅。（圖／食藥署提供）

▲台灣首次在化粧品驗出禁用蘇丹色素。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台灣首次在化粧品驗出禁用蘇丹色素，食藥署今公布第2批檢驗結果，同時也公布18項產品清單，其中包括「歐萊德男用養髮液/女用養髮液」、「未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」等產品都在清單內。

食藥署表示，針對日前新加坡 Campo Research（Campo Cosmetics）Pte. Ltd. 生產「紅色複方（Campo Siddha Vepuvillai Karushalai Yenai）」原料涉含有禁用色素一案，今公布原料進口商「亦鴻企業有限公司」下游使用該問題原料的14家國內業者，扣除1國外業者及1原料出口商共12家及其18項產品清單。

問題原料批號2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10檢出禁用色素蘇丹4號，依序為1,177ppm、1,151ppm、1,486ppm；綠藤生物科技股份有限公司「專心護唇油-莓紅版」批號M25062702、M25073001、M25100701檢出結果依序為48ppm、50ppm、54ppm。

食藥署副署長王德原指出，食藥署主動「價購」有疑慮產品，採用高靈敏的液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）進行檢測，並以同位素內部標準品法進行定量分析，而針對含高量禁用色素的問題原料，輔以液相層析儀（LC）進行高濃度定量分析，以確認檢驗方法定性及定量準確性。

王德原說，針對「亦鴻企業有限公司」輸入的含高濃度禁用色素化粧品原料，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，已主動向檢調提供關鍵事證，全面封堵問題原料再度流入市面。

而檢出禁用色素蘇丹4號的違規產品，涉違反化粧品衛生安全管理法第6條規定，依同法第22條，可處新臺幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處；不合規定產品依同法第16條至第18條規定，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀之。

食藥署說明，後續相關資訊，包含問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，皆已公布於食藥署「化粧品輸入原料含禁用色素專區」

食藥署公布18項產品清單：

食藥署公布含蘇丹紅原料18項產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署公布含蘇丹紅原料18項產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署公布含蘇丹紅原料18項產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署公布含蘇丹紅原料18項產品清單。（圖／食藥署提供）

關鍵字： 蘇丹紅 蘇丹紅化妝品 食藥署

