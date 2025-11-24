近親禁婚擬放寬至四親等　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

▲茂盛醫院院長李茂盛。（圖／院方提供）

立法院法制局研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至「四親等」以內，引發關注。不孕症治療權威醫師對此堅決強調「萬萬不可」，除了有倫理問題，近親結婚生下的寶寶更容易有先天疾病、畸形風險。

立法院法制局11月中旬釋出一份題為「近親禁婚規定之相關法制問題淺析」的研析報告。建議考量現代社會親戚關係日漸疏遠，多數人對於四親等以外之親屬多缺乏認識，將旁系血親間之禁婚推到六親等，似嫌過遠，建議主管機關參酌德、日及我國同性婚姻之立法例，研議將旁系血親禁婚之範圍適度限縮至「四親等以內」可行性，以符社會現況。

對此，茂盛醫院院長李茂盛指出，根據過去表兄妹結婚，近親產子發現有畸形兒、先天疾病，其實這對台灣社會不好，更會浪費健保資源。

不過也有人認為，現代醫療科技進步，只要在孕期確實進行產檢，就可大幅降低產下罕病兒機率。但李茂盛指出，基因檢測也不是100％精準，如果寶寶生下來有先天疾病，影響的是整個家庭，優生學還是有其必要。

至於放寬到四等親以內才禁婚，對少子化是否有幫助？他則強調，近親結婚對少子化「一點幫助都沒有」，政府應該要加強托育政策、補助計畫，讓年輕人願意結婚生子，整體立法應該長遠、周全。