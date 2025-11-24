醫美診所納評鑑　醫師公會反對：不用大費周章

▲為防止「直美亂象」，衛福部日前已預告修法。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「直美風波」再度點燃社會對醫美安全的焦慮，衛福部日前已預告修法，並納入醫美診所需通過診所評鑑等政策。對此，中華民國醫師公會全國聯合會今指出，反對把醫美診所強制納入評鑑，因為診所不像醫院有教學、研究任務，只是提供服務，不用大費周章來處理診所，現行衛生局每年的督導考核已經足夠。

理事長陳相國指出，醫美市場多元、規模差異極大，若一律比照醫院評鑑，行政與成本負擔將壓垮基層，反而造成地下化或合法量能萎縮，民眾轉向更不安全的灰色市場，現行設置標準與特管辦法等規範已可透過「特定手術登記、醫師資格稽核、麻醉與後送計畫查核」達成風險控管。

「若需加強，應優先補強稽查量能、手術資訊揭露、併發症通報與轉診網絡，而不是新增一套高成本評鑑制度。」陳相國進一步提到，支持分級管理與基本臨床訓練，但要有合理過渡與配套，PGY作為臨床醫療基本訓練 ，方向可論，但須規範起算時點，已在醫美領域執業且具實績的醫師，必須有明確的資格延續機制，避免「溯及既往」衝擊與人力斷層。

另外，他也建議「強化教育優於科別排除」，推動相關教育訓練，提升專業安全，針對高風險手術始加強列管，落實分級管理。

陳相國強調，醫界認為修法立意良好，但直美問題根本原因在於健保制度及整體醫療環境，因為醫美牽涉多專科與整體醫療環境 ，若欠缺與醫師公會全聯會、相關醫學會及協會的事前協商與公開說明，就容易落入「突而收緊、程序粗糙」的社會印象，激化醫界反彈與民怨，衛福部已表示將再邀集學會溝通、開會討論，期盼各界一起把規範做得更周延。