攝護腺癌害他痛到坐輪椅　放療＋熱治療2周後能自己走樓梯

▲陳先生（中）接受郭于誠醫師（左）放療合併深層熱治療後，不再使用輪椅、嗎啡 。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者邱俊吉／綜合報導

一名攝護腺癌患者發生骨轉移，痛到連皮膚被碰一下都受不了，平常只能坐輪椅，每天靠嗎啡仍難入睡，後來接受放射線治療合併深層熱治療，3天內疼痛明顯下降，1周下床走動，3個月後完全停用嗎啡，甚至能自己走進診間，生活品質明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠說，這名78歲病人3年前在其他醫院接受放射線與荷爾蒙治療，病情一度穩定，日前卻因全身劇痛就醫，證實癌細胞復發，已轉移到骨頭，並侵犯膀胱及輸尿管交界，導致左側腎水腫，且當時疼痛已達最嚴重的10分，故建議同時進行放療和深層熱治療緩解症狀。

對於治療效果，患者說，開始接受治療3天後，就可以一覺到天亮，大約1周後可以下床，2周後能自己上下樓梯，3個月後不再用嗎啡，家人也終於可以放心好睡。

郭于誠說明，嗎啡透過抑制中樞神經的u-類阿片受體來減少疼痛，但無法阻止癌細胞持續破壞骨頭，因此往往需要不斷加大劑量，病人容易出現頭暈、便秘及噁心等副作用；深層熱治療利用13.56MHz電磁波產生39至43度的熱能，可改善腫瘤微環境，並減少疼痛來源，使放射治療的效果更明顯。

此外，郭于誠指出，一般會依病人的狀態，同時使用嗎啡、放療和深層熱治療，以達到最佳止痛效果，若發現患者對放療或熱治療反應良好，便有機會減少、甚至停用嗎啡，不僅副作用下降，整體生活品質也會更好。

郭于誠提醒，熱治療能提升疼痛控制與抗癌效果，但每人反應不同，醫師在治療後會持續評估，並與家屬討論，而民眾也可主動和醫師溝通，尋求最合適的治療方案。