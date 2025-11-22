美爆首例人類染H5N5亡！疾管署估人傳人風險低：旅遊警示維持一級

▲疾病管制署。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國華盛頓州官方21日證實，一名高齡居民因感染罕見的H5N5型禽流感病毒死亡，這起案例也被認為是全球首宗人類感染H5N5並致死的紀錄。我疾管署今（22）日表示，華盛頓目前旅遊疫情建議等級在今年4月已經提升至第一級注意，目前評估人傳人風險低，會維持現行旅遊疫情警示，並持續監測。

外電報導指出，雖然該起個案為H5N5首次確認可感染人類，但美國疾病控制與預防中心（CDC）與州級衛生機構皆強調，這起個案並未提升對公眾的整體健康風險。目前未發現人傳人跡象，亦無其他密切接觸者確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長曾淑慧表示，國內於今年4月已經將美國華盛頓州的新型A型流感旅遊疫情建議等級提升至第一級：注意(Watch)，此次美國華盛頓個案應屬偶發案件，目前評估人傳人風險低，先維持第一級，後續會持續監測，有必要時也會再提升等級。

疾管署指出，新型A型流感係指每年週期性於人類間流行的季節性流感H1N1及H3N2以外，偶發出現感染人類的其他動物流感病毒，這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於A型流感病毒，一旦感染人類，即統稱為「新型A型流感」病例。

新型A型流感從2014年起列為第五類法定傳染病，曾淑慧表示，國內包含農業單位與衛生單位都有持續做相關監測，根據農業部防檢署資料，今年累計報告72件禽類禽流感陽性案件，疾管署針對禽類禽流感陽性案件接觸者做健康監測，共匡列858人次，並檢驗389件血清檢體，檢驗均陰性，也就是說，今年至目前為止尚無新A流個案發生。回顧歷年國內僅有2017年、2021年、2022年、2023年各有1例新A流個案發生，累計共4起，都屬於零星個案。

疾管署呼籲，避免新A流感染，民眾於日常生活中仍應落實「5要6不」原則，「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。