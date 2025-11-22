出生3天就開胸、住院半年才回家　早產兒學姊回台大鼓勵學弟妹

▲早產兒茵茵和爸爸回台大兒童醫院參加早產兒回娘家活動。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年6歲的茵茵，穿著小公主禮服神采奕奕的樣子，很難想像她時出生僅718公克，是個極低體重早產兒。茵茵爸爸今天帶著她參與台大醫院早產兒回娘家活動，回想當時在出生第三天就接受開胸手術，住進新生兒加護病房，住院半年才第一次回到家，到現在已經長成身高體重都在第五十百分位以上亭亭玉立的小女孩，也順利進入小學，今天特別以「大學姐」的身分來鼓勵學弟妹們，也向醫護人員道謝。

台大醫院兒童醫院新生兒科今（22）日舉辦兩年一度的「早產兒回娘家」活動，共有超過 80 位早產兒家庭熱情參與，醫療團隊、家長與孩子們齊聚一堂，分享寶寶成長的喜悅，也向曾經在新生兒加護病房（NICU）守護他們的醫護人員致上最誠摯的感謝。

台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年受訪指出，國內每100個新生兒當中就有一個是極低體重早產兒（出生體重低於1,500公克），近年因高齡與接受不孕症治療產婦增加，早產風險持續攀升，光是台大去年院內就有約80名極低體重早產兒，加上院外轉診，每年照護人數超過百名。

今年回娘家活動的特別嘉賓是曾在台大新生兒加護病房成長的「大學姐」茵茵，茵茵爸爸分享，她是24周、出生體重718公克的早產兒，歷經了呼吸窘迫症候群、在出生後才第三天就因開放性動脈導管併發肺出血而接受開胸手術，所幸能在出生後第9天移除氣管內管，只靠非侵襲性呼吸輔助慢慢成長，2個半月大的時候因為早產兒視網膜病變接受眼球內注射藥物治療，在醫院住了6個月才第一次回到家中。

▲臺大醫院兒童醫院早產兒回娘家活動。（圖／台大醫院提供）

出院後的追蹤也不算輕鬆，茵茵因三度腦室內出血被列為高風險發展個案，但在早期療育介入與家人持續復健陪伴下，如今身高體重都跟上同齡孩子，今年也順利上小學。茵茵爸爸說，陪伴早產兒的成長雖然辛苦，但台灣的醫療支持系統與社福資源完善，重點是「相信孩子，孩子真的很棒，自己也會在這段路上收穫很多感動。」

醫療突破讓早產兒存活率大幅提升，曹伯年分享，包括產前類固醇、產後表面張力素的使用可以顯著提升存活，在設備方面，近年引進「長頸鹿保溫箱」能在產房直接作為處理台，保持體溫並一路送進加護病房，減少搬動與失溫風險。不過要照顧早產兒，仍仰賴極細小的管路與醫材，但長期因需求量少、廠商引進意願低，所幸衛福部啟動「困難醫材平台」後，全台集中採購，終於改善供應問題。

台大醫院兒童醫院院長李旺祚表示，早產兒的成長是一段需要勇氣與信任的旅程，看到這些孩子健康快樂地長大，是我們最大的回報。每一位早產兒，都是生命韌性的象徵，台大醫院將持續致力於完善新生兒照護，陪伴家庭走過最艱難的日子，「讓這些曾在微光中奮戰的小生命，都能閃耀出屬於自己的光。」