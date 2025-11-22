門診打抗生素緩急診壅塞　台大醫院啟用OPAT中心再推「遠距追蹤」

▲台大醫院OPAT中心揭牌典禮。（圖／台大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞，健保署今年8月祭出「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付，讓部分感染症患者從住院轉門診接受治療，以降低待床壓力。台大醫院21日正式啟用OPAT中心，提供需長期靜脈抗生素治療病患一站式整合服務，讓病患無需住院即可接受完整治療，維持正常工作與生活。

台大醫院表示，過去需要靜脈注射抗生素治療的感染症病患往往必須住院，不僅影響工作與家庭生活，也增加醫療體系負擔。隨著衛福部OPAT計畫推出，台大醫院8月起在急診執行相關計畫，針對病情穩定、適合門診治療的病患，提供肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、心內膜炎等感染症的門診靜脈抗生素治療選項。

院方指出，這讓患者無需住院即可維持原有工作與日常生活，減少治療對生活的影響。另一方面，也能減少不必要住院，緩解急診壅塞現況，提高病床使用效率，將有限醫療資源留給真正需要住院的病患。此外，避免長期住院可降低院內感染風險，也能減輕病患及家屬因住院產生的直接與間接經濟負擔。

為提供病患更便利的服務，台大醫院特別規劃設立OPAT中心，整合來自急診、門診及病房轉介之個案，讓病患能在單一地點完成所有治療流程。

▲台大醫院OPAT中心採一站式服務，還能選擇遠距追蹤。

院方表示，團隊整合急診部、家醫部、內科部、藥劑部、護理部等多專科，由醫師評估病患是否適合OPAT治療並擬定個人化治療計畫，專責護理人員執行靜脈抗生素注射並提供衛教指導，藥師提供用藥諮詢確保用藥安全，並有專人追蹤治療進度，確保治療計畫順利完成。

台大醫院OPAT中心特別結合院內遠距醫療中心，病患可依個人意願選擇是否由遠距中心協助追蹤，若同意，遠距中心將主動追蹤個案培養結果，若培養結果陽性需調整抗生素，將主動聯絡病患安排後續處置，病患亦可透過遠距平台即時諮詢醫療團隊。

若病患選擇不經由遠距中心追蹤，個案培養陽性報告將通知原主治醫師，由原照顧團隊聯絡病患進行後續照顧，確保照護不中斷。此彈性機制尊重病患意願，滿足不同病患需求，確保病患在院外治療期間仍能獲得持續性的醫療照護，兼顧治療便利性與病患安全。

台大醫院強調，將持續精進OPAT服務，累積臨床經驗，期能擴大服務範圍，讓更多適合的病患受惠於這項創新的治療模式。

▲台大醫院OPAT中心正式揭牌啟用。