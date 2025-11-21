染髮後2周最易褪色　專家：護色洗髮精＋37℃溫水撐住亮度

▲染髮後洗髮可用護色洗髮精，並應使用溫水，有助髮色更持久。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人愛染髮，也常擔心髮色會因清洗、日曬、熱風與泳池氯氣而逐漸褪去。對於如何維持染髮效果，專家說，染髮後最容易在「第3天至第2周」發生明顯褪色，因此洗頭時可用護色洗髮精，並將水溫控制在37°C以下，這樣保養最能降低髮色受影響。

針對不少民眾關心的染髮、護色問題，食藥署邀靜宜大學化粧品科學系副教授詹社紅釋疑，她指出，染髮必須打開毛鱗片，使染劑進入髮絲內部，故染後頭髮會比較脆弱，既容易乾燥，色素也易流失，而護色洗髮精的設計，就是在清潔同時盡量減少色素被沖刷。

詹社紅表示，護色洗髮精pH值通常較溫和，並可能含有胺基酸系清潔劑、抗氧化成分，以及能在髮絲表面形成保護膜的矽靈替代物，可助穩定毛鱗片，降低褪色速度，但要注意護色洗髮精不含補色染料，不具補染功能。

對於使用時機，詹社紅指出，染後48小時是染料穩定期，應避免使用強力清潔產品，而頭皮如有不適，可先以清水沖洗，再搭配免沖洗護色噴霧；此外，一般從第3天至第2周是褪色最明顯的階段，可使用護色洗髮精，並使用37°C以下的溫水，以免熱水造成毛鱗片受損。

詹社紅也說，過了前2周後至下次補染前，則可依頭皮、髮質狀況，彈性搭配其他洗髮產品，但仍須留意清潔力是否過強，以免影響髮色。

許多人以為減少洗頭次數可以延緩褪色，但詹社紅指出，髮色變淡並非只因洗髮，空氣接觸、紫外線與造型產品等，都會造成色素流失，所以即使每隔2、3天才洗頭，如使用強清潔配方，髮色仍恐快速變淡，故選對產品比減少洗頭次數更重要。

對於日常保養，詹社紅建議，只要配方溫和，護色洗髮精可天天使用，可助平衡清潔及鎖色需求；若屬油性頭皮，或必須每日洗頭，可挑選兼具溫和潔淨和修護效果的配方，洗後再搭配護髮素、護髮油或深層護髮膜，有助改善染後乾燥。

詹社紅提醒，護髮產品若含「乙二胺四乙酸」（EDTA）或強酸成分，可能破壞毛鱗片而加速褪色，另高溫造型工具同樣會造成色素不穩定，溫度與使用頻率都要注意，才能有效維持染後色澤並保護髮質。