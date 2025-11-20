「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

▲國健署在今年擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中「B型肝炎」在所有肝炎中帶原人數最多，早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知。對此，國健署也在今年起擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢，約有220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。

肝癌是國人最常罹患的癌症之一，根據104年癌症登記資料顯示，有10,433人確診肝癌，佔據十大癌症發生人數第四名，於最新十大癌症死因順位更排名第二，平均每小時便有1.2人因肝癌死亡。而慢性B型肝炎是國人罹患肝癌最主要的危險因子之一，故要預防B肝進展成肝癌，推動全國性B型肝炎篩檢是重要的第一步。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國健署署長沈靜芬表示，目前提供的免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，也包含B、C型肝炎，凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢，只需要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期的成人健康檢查服務。

國健署提醒，若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，只要依醫囑進一步接受追蹤檢查與治療，就可以避免惡化進而治癒。另外，日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。