乳癌併用中西藥須「間隔1小時」　醫：化療別吃蜂王乳、胎盤素

▲中藥調理有助緩解化療不適，常見藥材有陳皮、黃芩、半夏、黃連、牡丹皮、連翹等。（圖／恩主公醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

一名50多歲乳癌患者在手術後接受化療，竟出現手腳麻木、大片紅疹，且痛到難以行走，經與醫師討論後，決定進行西醫治療也接受中醫調理，約2周後症狀顯著改善；醫師說，乳癌病人併用中藥，須與西藥間隔至少1小時，且化療期間切勿補充蜂王乳、胎盤素等含「類荷爾蒙」成分保健品，以免影響療效。

恩主公醫院中醫部主任廖唯宇表示，乳癌是台灣女性最常見癌症之一，許多患者在化療或荷爾蒙治療時，會出現噁心、嘔吐、末梢麻木、皮膚紅疹與失眠等症狀，甚至有人因此想放棄治療，這時若經安全評估，中醫可協助部分病人減輕不適，提高體力與耐受度，使療程更順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖唯宇提到，該患者經化療後紅疹嚴重、手腳麻木，經中醫辨證後，往清熱解毒、活血化瘀方向調理，並依體質微調處方，2周過後，她自述症狀改善明顯，行動能力和精神狀態都好轉，也更能配合療程。

針對中醫治療乳癌，廖唯宇說，在確診初期，病人常因焦慮、睡眠不佳影響身心，中醫會依個別狀況調整疏肝解鬱與安神處方；在化療期間，若出現胃口變差、噁心、皮膚問題或手腳不適，則依症狀選擇健脾和胃、清熱解毒或調暢氣血方向；化療後或荷爾蒙療程期間，則以調整氣血、平衡臟腑為主，視有無潮熱、盜汗或關節痛進行調整。

廖唯宇也提醒，若同時使用中、西藥，應主動告知雙方主治醫師，並盡量間隔至少1小時服用，以降低交互作用風險；此外，乳癌病友切勿自行補充具有類荷爾蒙成分的保健食品，如蜂王乳或胎盤素，避免干擾治療。

廖唯宇強調，中醫並非取代西醫，主要作用是協助病人穩定度過治療，讓病人更安心，也更有能力走向康復。