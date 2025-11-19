ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

末期癌友病危仍牽掛浪浪　耕莘醫院助他風雨中重逢愛犬

▲▼ 高先生圓夢 。（圖／耕莘醫院提供）

▲耕莘醫院協助資深志工高先生在生命最後階段與愛犬重聚 。（圖／耕莘醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

71歲高先生投入動物保護30年，今年8月因呼吸急促、下肢水腫，被送至耕莘醫院，確診攝護腺癌末期。經醫療團隊詢問，發現他最掛心狗園裡那些陪伴多年的流浪狗，決定協助他回家與愛犬重聚，寫下安寧醫療佳話。

院方指出，高先生住院期間，明白自身病況後，簽署「不施行心肺復甦術」（DNR）意願書，隔日即由安寧照護團隊介入陪伴，並同步通報社會局協助後續安置；出院後，他經安排入住護理之家，並由安寧照護團隊持續追蹤，確保身心狀態穩定。

隨著病情惡化，高先生愈加虛弱，心中仍惦記狗園，並多次向醫護表達能回到狗兒身邊。居家安寧個管師陳宜君說，高先生視狗園為第2個家，為協助他放下牽掛，醫療團隊與社會局、護理之家積極協調，規劃這趟「圓夢之旅」。

圓夢當天，在新店的傾盆大雨中，高先生乘車抵達北宜公路山區「協力園愛心共養流浪狗中途之家」，喚了一聲「熊熊」，久別4個月的「熊熊」只是靜靜走到他身旁坐下，時間彷彿回到彼此相依的歲月。

中途之家負責人楊香回憶，高先生30年前失業後陷入低潮，後投入狗園照護，而「熊熊」更是高先生的「真命天狗」，工作、休息皆相伴左右，是他生命中最重要的陪伴。

耕莘醫院社區副院長洪淩鈺表示，安寧照護的核心是「幽谷伴行」，高先生在風雨中的探訪無法改變病程，卻可讓他再次感受深愛仍在身旁，與愛犬重逢不僅完成他的心願，也助他在最後的旅程重享生命溫暖。

關鍵字： 癌末圓夢 安寧照護 流浪狗 動物保護 生命溫暖

