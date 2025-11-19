彰化問題蛋外流到台中、新北　石崇良：本周起擴大查驗

▲石崇良今回應問題蛋相關流向，指衛福部本周已展開擴大查驗，有新結果將儘速公布。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

彰化農藥芬普尼超標問題蛋風波未歇，近日於移動管制期間，在台中、新北都傳出仍持續販售的消息。對此，衛福部今說明，雞蛋流向追查等相關作業，主要由彰化縣衛生局進行，再通知可能的流向縣市，並由各地方衛生局負責稽查、下架，衛福部本周起也擴大查驗，有新的檢驗結果，都將於第一時間公布。

據統計，彰化文雅畜牧場被驗出農藥芬普尼的問題蛋， 於移動管制期間流出，在台中市共2萬9800顆被賣出，新北市則有4600顆已賣出，合計3萬4400顆販售至早餐店、雜糧行及散戶等。

衛福部部長石崇良指出，因應這次事件，衛生單位已加強與農政單位合作，相關流程都在持續進行，且本周起已開始擴大查驗，除了原本來自彰化文雅畜牧場的蛋之外，只要有新的檢驗結果，會在第一時間向外界公布、說明。

針對外界關注其他地方政府是否跟進管制問題蛋，石崇良說，文雅畜牧場的蛋目前全部都禁止移動，不准上架，本來便不該在市面上，且衛福部已公布文雅畜牧場相關溯源碼 ，提醒民眾「I47」 都不要買。

至於是否與農業部討論稽查量能，石崇良則說，衛福部推動的擴大查驗，屬於後市場的查驗，不需要和農業部討論。他也說，今年已查驗超過400件，原本還剩50餘件，現在已擴大辦理。